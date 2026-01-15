Керівник поліції Західного Мідленду Крейг Гілфорд визнав, що помилкова інформація у футбольному розвідувальному звіті з’явилася через використання Microsoft Copilot. ШІ згенерував дані про матч між клубами West Ham та Maccabi Tel Aviv, якого насправді ніколи не було. Попри це, вигаданий поєдинок опинився в офіційному документі поліції. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на The Verge.

Як вигаданий матч потрапив у поліцейський звіт?

Про це Гілфорд повідомив у листі до парламентського комітету з внутрішніх справ. За його словами, саме використання Copilot стало причиною хибного результату у звіті. Раніше, у грудні, він заперечував застосування штучного інтелекту, пояснюючи помилку збором даних із соцмереж.

Як пише ВВС, наслідки виявилися реальними. У листопаді минулого року вболівальникам Maccabi Tel Aviv заборонили відвідувати матч Ліги Європи проти Aston Villa. Бірмінгемська консультативна група з безпеки визнала гру матчем високого ризику після інцидентів із насильством та злочинами на ґрунті ненависті під час попередньої гри ізраїльського клубу в Амстердамі.

Microsoft попереджає користувачів у самому інтерфейсі Copilot, що асистент може помилятися. У цьому випадку помилка стала публічною та резонансною. Раніше журналісти вже звертали увагу, що Copilot інколи подає неправильну інформацію або вигадує факти.