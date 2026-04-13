Что будет с Copilot в Windows?

В начале года компания Microsoft вызвала определенный оптимизм среди сторонников Windows 11, объявив о масштабном плане исправления операционной системы в 2026 году. Отдельным пунктом среди обещаний стоял вопрос искусственного интеллекта: корпорация собиралась пересмотреть стратегию повсеместного внедрения Copilot и стать более рассудительной в вопросах интеграции ИИ-функций, поскольку интеграция ИИ во все возможные приложения и функции очень раздражала пользователей. Однако первые шаги в этом направлении, которые только начали внедряться, свидетельствуют, что компания была не совсем искренней, пишет Neowin.

После последнего тестового обновления в популярном текстовом редакторе "Блокнот" для участников программы Windows Insider заметили существенные изменения в оформлении. Из интерфейса программы полностью исчезли упоминания о бренде Copilot. Вместо привычной кнопки на панели инструментов теперь расположена иконка для работы с текстом, которая предлагает все ту же помощь на базе искусственного интеллекта.

Пользователям, по-прежнему, доступны функции переписывания, резюмирования, изменения тона и форматирования контента. Более того, в настройках программы раздел, который ранее назывался "Функции ИИ", теперь переименован на нейтральные "Расширенные функции". Хотя разработчики добавили возможность полностью отключить эти возможности, сама технология никуда не исчезла.



Так выглядел Copilot в Блокноте / Фото Trusted Reviews

Маскировка вместо удаления

Такие действия Microsoft вызвали волну критики на публичных форумах. Многие владельцы компьютеров на Windows 11 почувствовали себя обманутыми, поскольку поверили, что компания полностью отказывается от интеграции искусственного интеллекта в систему.

Однако если проанализировать официальные заявления корпорации, становится понятно, что о полном удалении технологий речь никогда не шла. Новая стратегия Microsoft заключается в том, чтобы быть более "взвешенными" относительно мест появления брендинга Copilot и обеспечить реальную полезность функций. Компания просто убирает лишние точки входа, которые раздражали людей, но сохраняет само ядро технологии.

Это не то, чего все хотели

Эта ситуация демонстрирует огромную пропасть между реальными желаниями пользователей и тем, как на них реагирует большой техгигант. В интернете не утихают дискуссии о так называемом "мусорном ИИ", который навязывается в десктопных операционных системах и программах, но Microsoft не может просто отказаться от этих функций, чтобы не проиграть в глобальной технологической гонке.

Для компании удаление упоминаний о бренде Copilot при сохранении самих возможностей кажется разумным компромиссом. Однако для значительной части аудитории такое переименование выглядит лишь как попытка замылить глаза.

Сейчас Microsoft вынуждена балансировать на грани между интересами акционеров, которые требуют инноваций, и огромной базой пользователей, которым надоело принудительное внедрение искусственного интеллекта.

Учитывая текущее положение дел, маловероятно, что корпорации удастся полностью "исправить" Windows 11 до 2026 года в том смысле, которого ожидают люди. Простая смена названия с Copilot на что-то абстрактное не решает фундаментального недовольства пользователей навязчивыми технологиями.

Как пишет CNET, пока эти изменения можно увидеть только в "Блокноте" и только в тестовой сборке ОС, но, вероятно, аналогичные будут появляться и в других программах. Microsoft встроила ИИ в Paint, Office, Teams, Edge и многочисленные другие.