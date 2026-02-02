Хотя изменения не являются радикальными, они приносят полезные функции, такие как группировка приложений по категориям и возможность настройки рекомендаций, рассказывает Windows Latest.

Почему разработчики изменили вид главного меню?

Компания Microsoft подтвердила, что обновленный дизайн стал доступным для большего количества устройств и постепенно будет появляться у пользователей в ближайшие дни или недели.

Почему я не вижу нового меню "пуск"? Если новый вид еще не отображается, ускорить процесс можно, включив опцию получения последних обновлений в настройках Windows Update.

Разработчики работали над этим вариантом около года, отбросив десятки смелых концепций, чтобы сохранить привычную логику работы, но сделать ее более эффективной в условиях большого количества информации.

Новый "Пуск" базируется на четкой иерархии: сверху расположена строка поиска для мгновенного доступа к файлам или программам, ниже – закреплены ярлыки, а затем блок рекомендованного содержимого, как рассказали в Microsoft.



Обновленное меню "Пуск" на Windows 11 / Фото Windows Latest

В компании отмечают, что стремились создать ощущение спокойствия и персонализации, поэтому добавили "умные подсказки", которые учатся в реальном времени. Ранее раздел рекомендаций невозможно было скрыть, но теперь пользователи имеют такую возможность.

Чтобы убрать рекомендации, нужно перейти в "Настройки", далее в "Персонализацию", выбрать пункт "Пуск" и выключить показ рекомендованных файлов. Однако стоит учесть, что этот шаг также отключит отображение недавних элементов в Проводнике и списках перехода на панели задач.

Ключевые изменения в навигации:

Категории вместо длинных списков : Вместо бесконечного листания всех приложений (что, по данным Microsoft, очень не нравилось пользователям), появился режим просмотра по категориям.

: Вместо бесконечного листания всех приложений (что, по данным Microsoft, очень не нравилось пользователям), появился режим просмотра по категориям. Сходство со смартфонами : Новая сетка приложений разработана так, чтобы напоминать интерфейс мобильных устройств, в частности iOS. Она выводит для пользователя приложения, которые тот чаще всего использует.

: Новая сетка приложений разработана так, чтобы напоминать интерфейс мобильных устройств, в частности iOS. Она выводит для пользователя приложения, которые тот чаще всего использует. Обновленная связь с телефоном: Обновленная связь с телефоном: Панель Phone Link теперь выглядит как тонкая полоска, плавно выдвигающаяся из края экрана и не мешает работе, когда она не нужна.

Несмотря на многочисленные изменения на основе отзывов тестировщиков, Microsoft продолжает игнорировать просьбы разрешить перемещение панели задач. В компании утверждают, что это может нарушить визуальные анимации и общую логику интерфейса. Вернуться к старому виду меню теперь можно только с помощью сторонних инструментов, хотя со временем и они могут прекратить поддержку этих функций.

Свежее обновление Windows 11

Microsoft представила необязательное обновление KB5074105 для систем Windows 11 версий 25H2 и 24H2. Выход патча состоялся 30 января 2026 года, как рассказывает Neowin. Несмотря на статус дополнительного, это обновление содержит критические исправления для стабильности интерфейса, решая проблемы с Проводником и рабочим столом, которые ранее мешали нормальной работе.

Обновление также устраняет ошибки активации, возникавшие во время предыдущего обновления операционки, и зависания Windows Terminal при его запуске с правами администратора.