Хоча зміни не є радикальними, вони приносять корисні функції, такі як групування застосунків за категоріями та можливість налаштування рекомендацій, розповідає Windows Latest.

Чому розробники змінили вигляд головного меню?

Компанія Microsoft підтвердила, що оновлений дизайн став доступним для більшої кількості пристроїв і поступово з'являтиметься у користувачів найближчими днями або тижнями.

Чому я не бачу нового меню "пуск"? Якщо новий вигляд ще не відображається, прискорити процес можна, увімкнувши опцію отримання останніх оновлень у налаштуваннях Windows Update.

Розробники працювали над цим варіантом близько року, відкинувши десятки сміливих концепцій, щоб зберегти звичну логіку роботи, але зробити її ефективнішою в умовах великої кількості інформації.

Новий "Пуск" базується на чіткій ієрархії: зверху розташовано рядок пошуку для миттєвого доступу до файлів чи програм, нижче – закріплені ярлики, а потім блок рекомендованого вмісту, як розповіли в Microsoft.



Оновлене меню "Пуск" на Windows 11 / Фото Windows Latest

У компанії зазначають, що прагнули створити відчуття спокою та персоналізації, тому додали "розумні підказки", які навчаються в реальному часі. Раніше розділ рекомендацій неможливо було приховати, але тепер користувачі мають таку можливість.

Щоб прибрати рекомендації, потрібно перейти в "Налаштування", далі в "Персоналізацію", обрати пункт "Пуск" і вимкнути показ рекомендованих файлів. Проте варто врахувати, що цей крок також вимкне відображення нещодавніх елементів у Провіднику та списках переходу на панелі завдань.

Ключові зміни в навігації:

Категорії замість довгих списків : Замість нескінченного гортання всіх програм (що, за даними Microsoft, дуже не подобалося користувачам), з'явився режим перегляду за категоріями.

: Замість нескінченного гортання всіх програм (що, за даними Microsoft, дуже не подобалося користувачам), з'явився режим перегляду за категоріями. Схожість зі смартфонами : Нова сітка програм розроблена так, щоб нагадувати інтерфейс мобільних пристроїв, зокрема iOS. Вона виводить для користувача застосунки, які той найчастіше використовує.

: Нова сітка програм розроблена так, щоб нагадувати інтерфейс мобільних пристроїв, зокрема iOS. Вона виводить для користувача застосунки, які той найчастіше використовує. Оновлений зв'язок із телефоном: Панель Phone Link тепер виглядає як тонка смужка, що плавно висувається з краю екрана і не заважає роботі, коли вона не потрібна.

Попри численні зміни на основі відгуків тестувальників, Microsoft продовжує ігнорувати прохання дозволити переміщення панелі завдань. У компанії стверджують, що це може порушити візуальні анімації та загальну логіку інтерфейсу. Повернутися до старого вигляду меню тепер можна лише за допомогою сторонніх інструментів, хоча з часом і вони можуть припинити підтримку цих функцій.

Свіже оновлення Windows 11

Microsoft представила необов'язкове оновлення KB5074105 для систем Windows 11 версій 25H2 та 24H2. Вихід патча відбувся 30 січня 2026 року, як розповідає Neowin. Попри статус додаткового, це оновлення містить критичні виправлення для стабільності інтерфейсу, розв'язуючи проблеми з Провідником та робочим столом, які раніше заважали нормальній роботі.

Оновлення також усуває помилки активації, що виникали під час попереднього оновлення операційки, та зависання Windows Terminal при його запуску з правами адміністратора.