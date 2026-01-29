Интересно, что нынешней версии системы удалось привлечь такую огромную аудиторию значительно быстрее, чем это в свое время сделала Windows 10, рассказывает The Verge.

Почему Windows 11 так быстро набирает обороты?

По словам генерального директора компании Сатьи Наделли, во время финансового отчета за второй квартал 2026 года было зафиксировано более одного миллиарда пользователей Windows 11. Показатель увеличился более чем на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что только в ноябре 2025 года Том Уорен рассказывал со ссылкой на слова руководителя отдела Windows Павана Давулури, что Windows 11 приближается к отметке в 1 миллиард юзеров. Он также добавил, что именно зимний период помог окончательно преодолеть этот рубеж.

Однако не от искренней любви к системе количество пользователей Windows 11 так быстро растет. Этот стремительный "успех" стал возможным благодаря двум ключевым факторам.

Во-первых, на популярность влияют активные продажи новых компьютеров.

Во-вторых, прекращение поддержки Windows 10 стимулировало OEM-доходы Microsoft.

Насколько Windows 11 популярнее десятки?

Статистика свидетельствует, что Windows 11 понадобилось 1 576 дней, чтобы достичь миллиардной отметки. Предыдущей версии, Windows 10, для этого понадобилось 1 706 дней. В свое время разработчики планировали вывести десятую версию на такие показатели всего за три года, однако планы пришлось изменить после закрытия проекта Windows Phone.

Windows 11 стремительно теряет популярность

В то же время по данным Statcounter, в октябре 2025 года доля рынка Windows 11 составляла 55,18 %. В ноябре она снизилась до 53,7 %, а в декабре упала до 50,73 %.

Это демонстрирует, что несмотря на окончание поддержки, Windows 10 отвоевывает долю рынка старшей сестры. По мнению главного редактора ресурса Windows Central Даниэля Рубино (Daniel Rubino), у Windows 11 "нет проблем с функциями. У нее есть проблема с доверием".