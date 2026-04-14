Компания Microsoft готовит серьезное обновление для своего AI-ассистента Copilot, делая ставку на направление agentic AI. Новая версия помощника сможет работать в фоновом режиме и выполнять задачи вместо пользователя. Об этом пишет The Information.

Как будет работать новый Copilot и почему это важно?

Речь идет о функциональности, похожую на возможности платформы OpenClaw, которая стала популярной благодаря открытому коду и возможности создавать автономных AI-агентов. Именно после ее запуска интерес к agentic AI резко возрос, и крупные игроки рынка начали активно развивать это направление.

В частности, Nvidia представила собственный стек NemoClaw, который добавляет важные механизмы контроля и безопасности – например, отслеживания действий AI-агента. В свою очередь, Anthropic сообщила, что пользователи определенных тарифов могут поручать модели Claude выполнение реальных задач.

Интерес к таким решениям появился и у Microsoft. По словам вице-президента компании Омара Шахина, корпорация исследует технологии, подобные OpenClaw. В то же время источники отмечают, что особое внимание уделяется безопасности.

Это не случайно: OpenClaw часто критикуют за отсутствие надлежащих механизмов защиты данных и контроля действий агентов, из-за чего платформа напоминает "дикий запад". Именно поэтому Microsoft стремится сделать свою версию более безопасной, особенно если речь идет об использовании в корпоративной среде.

Как пишет Cnet, ожидается, что новый Copilot сможет получать доступ к электронной почте и календарю пользователя, анализировать их и формировать ежедневные списки дел. И это лишь базовый уровень – в будущем функциональность может значительно расшириться, а сам инструмент глубже интегрируется с другими продуктами компании.

Увидеть обновленный Copilot могут уже в ближайшее время. Конференция Microsoft Build 2026, которая состоится 2–3 июня, вероятно станет площадкой для презентации новых AI-возможностей. Если Microsoft сможет совместить автономность и безопасность, Copilot может серьезно потеснить конкурентов на рынке.