Компанія Microsoft готує серйозне оновлення для свого AI-асистента Copilot, роблячи ставку на напрям agentic AI. Нова версія помічника зможе працювати у фоновому режимі та виконувати завдання замість користувача. Про це пише The Information.

Як працюватиме новий Copilot і чому це важливо?

Йдеться про функціональність, схожу на можливості платформи OpenClaw, яка стала популярною завдяки відкритому коду та можливості створювати автономних AI-агентів. Саме після її запуску інтерес до agentic AI різко зріс, і великі гравці ринку почали активно розвивати цей напрям.

Зокрема, Nvidia представила власний стек NemoClaw, який додає важливі механізми контролю та безпеки – наприклад, відстеження дій AI-агента. У свою чергу, Anthropic повідомила, що користувачі певних тарифів можуть доручати моделі Claude виконання реальних завдань.

Інтерес до таких рішень з’явився і в Microsoft. За словами віцепрезидента компанії Омара Шахіна, корпорація досліджує технології, подібні до OpenClaw. Водночас джерела зазначають, що особлива увага приділяється безпеці.

Це не випадково: OpenClaw часто критикують за відсутність належних механізмів захисту даних і контролю дій агентів, через що платформа нагадує "дикий захід". Саме тому Microsoft прагне зробити свою версію більш безпечною, особливо якщо йдеться про використання в корпоративному середовищі.

Як пише Cnet, очікується, що новий Copilot зможе отримувати доступ до електронної пошти та календаря користувача, аналізувати їх і формувати щоденні списки справ. І це лише базовий рівень – у майбутньому функціональність може значно розширитися, а сам інструмент глибше інтегрується з іншими продуктами компанії.

Побачити оновлений Copilot можуть уже найближчим часом. Конференція Microsoft Build 2026, яка відбудеться 2–3 червня, ймовірно стане майданчиком для презентації нових AI-можливостей. Якщо Microsoft зможе поєднати автономність і безпеку, Copilot може серйозно потіснити конкурентів на ринку.