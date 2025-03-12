Вчений з українським корінням звинуватив Microsoft у шахрайстві з Majorana 1

На конференції Американського фізичного товариства (APS), яка стартує 16 березня, очікується гостра дискусія щодо квантового процесора Microsoft Majorana 1. Він створений на основі частинок, існування яких досі не підтверджене фізиками – ферміонів Майорани.

Робота Microsoft у цьому напрямку викликає серйозні сумніви в наукової спільноти, а деякі дослідники відкрито звинувачують компанію у фальсифікації, розповідає 24 Канал. Очікується, що конференція стане одним із головних наукових протистоянь року.

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Microsoft заявила про прорив у квантових технологіях ще в лютому, повідомивши, що їхні фахівці створили "перший у світі топопровідник – революційний тип матеріалу, який дозволяє реєструвати та маніпулювати частинками Майорани для створення більш надійних і масштабованих кубітів, які є основою квантових комп'ютерів".

Однак жоден фізик досі не зареєстрував ферміони Майорани, тож заяви Microsoft викликали скепсис у науковій спільноті. Багато дослідників назвали їх "необґрунтованими" та "по суті шахрайськими". Водночас компанія наполягає, що їхня розробка цілком коректна, і обіцяє надати ще більше доказів на майбутній конференції APS. Чому це не було зроблено одразу, Microsoft не пояснює.

Microsoft стверджує, що їхня стаття була подана до публікації у березні 2024 року, а надрукована лише у лютому 2025-го. Однак у науковій практиці є можливість вносити виправлення перед друком, і ніхто не заважав компанії усунути неточності.

Це не перший випадок, коли Microsoft робить гучні заяви щодо частинок Майорани. У 2021 році компанія відкликала свою статтю 2018 року, в якій стверджувала, що відкрила ці частинки. Нова публікація також містить численні прогалини та неточності, на що вказали експерти після її виходу в журналі Nature. Microsoft пообіцяла дати детальну відповідь на критику під час конференції APS з 16 по 21 березня.

Наукова критика та звинувачення у шахрайстві

Вінсент Морік, експериментальний фізик із Forschungszentrum Jülich (Німеччина), та Сергій Фролов, професор фізики та астрономії Піттсбурзького університету (США) українського походження (Сергій народився в Запоріжжі), виступили з критикою, заявивши, що "Microsoft Quantum вводить в оману своїми науковими заявами".

На думку науковців, відкриття Microsoft базується на "технології, яка спирається на фундаментальні фізичні закони, що не були встановлені".

Сергій Фролов впевнений, що конференція APS навряд чи вирішить ситуацію, оскільки Microsoft допустила серйозні наукові помилки. Він стверджує, що компанія неправильно застосувала поняття топологічного кубіта.

Зокрема Фролов наголосив, що кубіт, про який говорять Microsoft, просто не може працювати, оскільки топологічний кубіт потребує частинок Майорани, а без них його існування неможливе.

Пояснення Сергія Фролова – дивіться відео:

Генрі Легг, викладач теоретичної фізики Університету Сент-Ендрюса у Великій Британії, опублікував критичний огляд у вигляді препринта на arXiv.org. Він стверджує, що робота Microsoft "ненадійна і потребує перегляду".

Генрі Легг теж висловив сумніви у коректності роботи Microsoft, стверджуючи, що компанія використовує недостовірні тести:

Є багато проблем із так званим протоколом топологічного розриву,

– пояснив Легг.

Він зазначає, що Microsoft використовує різні діапазони вимірювань у своїх публікаціях, але не пояснює, чому вони відрізняються.

"Вони мали визначення топологічного [стану], а потім змінили його. По суті, вони перетворили це у щось майже безглузде і точно непридатне для створення топологічного кубіта," – заявив Легг.

За його словами, проблема Microsoft така ж, яка змусила компанію відкликати свою статтю 2018 року. Тоді її висновки не підтверджували існування частинок Майорани, а лише описували збурення в системі.

"Фактично, системи, які вони досліджують, досі такі ж хаотичні, якість пристроїв не покращилася. Єдине, що стало кращим – це якість PR-кампанії та рівень заяв, які вони роблять. І я б сказав, що майже всі у цій сфері науки з цим погоджуються," – підсумував учений.

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Microsoft наполягає, що всі їхні дії відповідають науковим стандартам, а редакція Nature та рецензенти не висунули жодних претензій до їхньої роботи. Компанія обіцяє надати детальні пояснення на конференції APS та довести правомірність своїх заяв.