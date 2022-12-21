Книга катів: українські хакери збирають дані російських військових

Видання Bloomberg взяло інтерв'ю у міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Поговорили, зокрема, про роботу ІТ-армії України та збір даних російських терористів.

Нагадаємо, про іншу частину цієї розмови ми писали в окремому матеріалі. У ній Михайло Федоров розповів, що Україна домовилася з компанією SpaceX про отримання 10 000 нових антен Starlink.

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Книга катів

Хакери IT-армії України, добровольчої групи комп'ютерних фахівців, збирають дані для каталогізації російських солдатів, які вбивають і катують українців. Потрібно це для того, щоб допомогти в прийнятті рішень на полі бою. Проте як саме це впливає, міністр не уточнив. Мета, за словами Федорова, також полягає в тому, "щоб кожен міг зрозуміти, хто приходив до України та вбивав українців".

Сучасні технології, такі як розпізнавання облич за допомогою штучного інтелекту, який розшифровує інформацію з камер спостереження, допомагають нам ідентифікувати російські воєнні злочини,

– каже міністр.

Інші деталі інтерв'ю

Михайло Федоров нагадав про атаку на RuTube, російську відеоплатформу, що належить Газпрому. Сайт не працював або збоїв близько тижня, а сама атака була "приурочена до Дня Перемоги". Крім того, хакери зламали навіть бейджі співробітників RuTube – ті не могли потрапити в офіс компанії.

IT-армія України також працює над тим, щоб доносити інформацію про війну до громадян Росії, де підконтрольні державі ЗМІ продовжують описувати вторгнення як "спеціальну операцію".

Українські урядовці місяцями готувалися до можливих кібератак з боку Росії, повідомив Федоров. Київ, за його словами, знав про цифрові загрози енергетичній інфраструктурі й досліджував вразливі місця, щоб виправити їх до того, як російські хакери почнуть діяти.

Уперше про "Книгу катів" стало відомо на початку квітня, коли Володимир Зеленський анонсував її створення в одному зі своїх звернень. З того часу вона почала активно розроблятися й наповнюватися. Зараз це також окремий сайт, на якому можна знайти інформацію про російських військових, які чинили звірства в Україні, фото їхніх злочинів тощо. Крім того, ресурс дає змогу свідкам таких подій повідомити про побачене. Наразі. Цілком імовірно, що загальна кількість зібраної за майже рік інформації, значно більша.

Ми створили червону команду восени минулого року і з листопада почали самі себе сканувати й самі себе атакувати, почали впроваджувати нові правила кібербезпеки,

– розповідає міністр.

Ця робота досі продовжується. За словами Федорова, російські хакери націлилися на українську енергетичну інфраструктуру, синхронізуючи кібератаки з ракетними ударами. Вони сканують українські системи, намагаючись увійти в мережу.