Книга палачей: украинские хакеры собирают данные российских военных

Издание Bloomberg взяло интервью у министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Поговорили, в частности, о работе IT-армии Украины и сборе данных российских террористов.

Напомним, о другой части этого разговора мы писали в отдельном материале. В нем Михаил Федоров рассказал, что Украина договорилась с компанией SpaceX о получении 10 000 новых антенн Starlink.

Интересно Итоги года: важнейшие события в мире технологий

Книга палачей

Хакеры IT-армии Украины, добровольческой группы компьютерных специалистов, собирают данные для каталогизации российских солдат, которые убивают и пытают украинцев. Нужно это для того, чтобы помочь в принятии решений на поле боя. Однако как именно это влияет, министр не уточнил. Цель, по словам Федорова, также состоит в том, чтобы каждый мог понять, кто приходил в Украину и убивал украинцев.

Современные технологии, такие как распознавание лиц с помощью искусственного интеллекта, расшифровывающего информацию с камер наблюдения, помогают нам идентифицировать российские военные преступления,

– говорит министр.

Другие детали интервью

Михаил Федоров напомнил об атаке на RuTube, российскую видеоплатформу, принадлежащую Газпрому. Сайт не работал или сбоил около недели, а сама атака была "приурочена ко Дню Победы". Кроме того, хакеры взломали даже бейджи сотрудников RuTube – те не могли попасть в офис компании.

IT-армия Украины работает над тем, чтобы доносить информацию о войне до граждан России, где подконтрольные государству СМИ продолжают описывать вторжение как "специальную операцию".

Украинские чиновники месяцами готовились к возможным кибератакам со стороны России, сообщил Федоров. Киев, по его словам, знал о цифровых угрозах энергетической инфраструктуре и исследовал уязвимые места, чтобы исправить их до того, как российские хакеры начнут действовать.

Впервые о "Книге палачей" стало известно в начале апреля, когда Владимир Зеленский анонсировал ее создание в одном из своих обращений. С этого времени она начала активно разрабатываться и наполняться. Сейчас это также отдельный сайт, на котором можно найти информацию о российских военных, которые совершали зверства в Украине, фото их преступлений и прочее. Кроме того, ресурс позволяет свидетелям таких событий сообщить об увиденном. В данный момент. Вероятно, общее количество собранной за почти год информации значительно больше.

Мы создали красную команду осенью прошлого года и с ноября начали сами себя сканировать и сами себя атаковать, начали внедрять новые правила кибербезопасности,

– рассказывает министр.

Эта работа продолжается. По словам Федорова, российские хакеры нацелились на украинскую энергетическую инфраструктуру, синхронизируя кибератаки с ракетными ударами. Они сканируют украинские системы, пытаясь войти в сеть.