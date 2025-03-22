Мікропластик порушує процес фотосинтезу, спричиняючи велику шкоду

Ми вже давно знаємо, що мікропластик є скрізь – у воді, у ґрунті, у наших органах і навіть у місцях, куди людська нога ще не ступала. Але коли справа доходить до розуміння його впливу на природу і людину, то тут наші знання обмежені. Нове дослідження вивчало вплив мікропластику на фотосинтез, а тепер готове зробити сенсаційну заяву.

Фотосинтез у небезпеці

Міжнародна команда дослідників проаналізувала дані 157 попередніх досліджень, пов'язаних з пластиком і фотосинтезом, використовуючи машинне навчання, щоб створити загальну картину для світу в цілому, а також перевірити потенційний вплив на ріст сільськогосподарських культур і постачання продовольства. З'ясувалося, що мікропластик може знизити швидкість фотосинтезу на цілих 18 відсотків, повідомляє 24 Канал з посиланням на PNAS.

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Вплив мікропластику варіювався залежно від типу рослин і місця розташування, але середнє зниження швидкості фотосинтезу становило від 7,05 до 12,12 відсотка для наземних рослин, морських і прісноводних водоростей. При цьому у прісноводних водоростей знизився рівень хлорофілу, необхідного для фотосинтезу, на 18,25 відсотка.

Потім команда підрахувала втрати врожаю і морепродуктів. Від виробництва пшениці в Європі до виробництва кукурудзи в Сполучених Штатах спостерігалося різке скорочення внаслідок втручання у фотосинтез.

За оцінками, це скорочення призведе до щорічних втрат від 109,73 до 360,87 мільйона метричних тонн для рослинництва і від 1,05 до 24,33 мільйона метричних тонн для виробництва морепродуктів,

– пишуть дослідники.

Це може означати, що в найближчі десятиліття набагато більше людей будуть голодувати і не матимуть доступу до ключових продуктів, необхідних для міцного здоров'я, якщо мікропластик продовжить забруднювати планету так само сильно, як зараз.

Хоча це дослідження є ретельним, воно включає в себе певні здогадки. Річ у тім, що деякі роботи, які були вивчені в рамках цього аналізу, проводилися в дуже малих масштабах. Усе це потім переносили на дуже складні ланцюжки постачання продовольства для всього світу. Тому точність результатів може бути сумнівною.

Хай там як, але це чітке і тривожне попередження про цілком реальні і згубні наслідки, які може мати забруднення мікропластиком у майбутньому. Зрештою, ріст рослин є важливою основою для всього земного життя.

Автори закликають докладати більше зусиль для видалення мікропластику з довкілля і взагалі не допускати його потрапляння в навколишнє середовище.