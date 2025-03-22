Фотосинтез в опасности

Международная команда исследователей проанализировала данные 157 предыдущих исследований, связанных с пластиком и фотосинтезом, используя машинное обучение, чтобы создать общую картину для мира в целом, а также проверить потенциальное влияние на рост сельскохозяйственных культур и поставки продовольствия. Выяснилось, что микропластик может снизить скорость фотосинтеза на целых 18 процентов, сообщает 24 Канал со ссылкой на PNAS.

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Влияние микропластика варьировалось в зависимости от типа растений и местоположения, но среднее снижение скорости фотосинтеза составляло от 7,05 до 12,12 процента для наземных растений, морских и пресноводных водорослей. При этом у пресноводных водорослей снизился уровень хлорофилла, необходимого для фотосинтеза, на 18,25 процента.

Затем команда подсчитала потери урожая и морепродуктов. От производства пшеницы в Европе до производства кукурузы в Соединенных Штатах наблюдалось резкое сокращение вследствие вмешательства в фотосинтез.

По оценкам, это сокращение приведет к ежегодным потерям от 109,73 до 360,87 миллиона метрических тонн для растениеводства и от 1,05 до 24,33 миллиона метрических тонн для производства морепродуктов,

– пишут исследователи.

Это может означать, что в ближайшие десятилетия гораздо больше людей будут голодать и не будут иметь доступа к ключевым продуктам, необходимых для крепкого здоровья, если микропластик продолжит загрязнять планету так же сильно, как сейчас.

Хотя это исследование является тщательным, оно включает в себя определенные догадки. Дело в том, что некоторые работы, которые были изучены в рамках этого анализа, проводились в очень малых масштабах. Все это потом переносили на очень сложные цепочки поставок продовольствия для всего мира. Поэтому точность результатов может быть сомнительной.

Как бы там ни было, но это четкое и тревожное предупреждение о вполне реальных и пагубных последствиях, которые может иметь загрязнение микропластиком в будущем. В конце концов, рост растений является важной основой для всей земной жизни.

Авторы призывают прилагать больше усилий для удаления микропластика из окружающей среды и вообще не допускать его попадания в окружающую среду.