Вчені з Університетського коледжу Лондона попереджають, що план SpaceX запустити до мільйона орбітальних дата-центрів може сильно забруднити атмосферу. Деякі види викидів зростуть більш ніж у 100 разів.

Що підрахували дослідники

Дата-центри для штучного інтелекту вже давно критикують за великий екологічний слід: їх часто живлять газові електростанції, а самі вони виділяють багато забруднень і відпрацьованого тепла. Тому техкерівники дедалі серйозніше розглядають запуск таких об'єктів на орбіту, де вдосталь сонячної енергії, пише Futurism.

SpaceX пішла найдалі: Ілон Маск запропонував вивести до мільйона орбітальних дата-центрів, кожен із яких значно більший за Міжнародну космічну станцію. Професорка хімії Еліз Марає та науковий співробітник Коннор Баркер підрахували наслідки в новій статті, яку опублікує журнал Earth and Space Chemistry.

Які викиди очікують у стратосфері

За розрахунками авторів, такий запуск збільшив би загальні викиди від ракет більш ніж у 150 разів порівняно з показниками минулого року. Сюди входять хімікати, що руйнують озоновий шар, та інші забруднювачі у верхніх шарах атмосфери. Викиди оксидів азоту під час повернення апаратів в атмосферу могли б зрости до 150 разів.

Учені давно підозрюють, що основна ракета SpaceX Falcon 9 вивільняє під час запуску багато речовин, які можуть шкодити озоновому шару. Значно більша ракета Starship здатна посилити цю шкоду. Щоб заповнити задуману кількість, компанії потрібно щонайменше 5 тисяч запусків Starship на рік. Торік у світі стартувало лише 330 орбітальних ракет.

Спираючись на попередні оцінки для шатлів NASA, дослідники встановили, що Starship могли б щороку викидати стільки оксидів азоту, скільки ціла європейська країна.

Чого не вистачає для точної оцінки

Попри це, робота спирається на серйозні припущення. Як зазначає Scientific American, SpaceX не розкрила базових даних для оцінки свого екологічного сліду. Невідомо, скільки оксидів азоту виділятиме багаторазовий прискорювач Super Heavy, а також які матеріали компанія використовуватиме для апаратів. Через це вчені не змогли оцінити, скільки металів потрапить в атмосферу.

Досить швидко стало зрозуміло, що потрібної інформації немає,

– прокоментувала Еліз Марає в розмові з журналом.

Автори закликають компанії розкривати більше даних про свої запуски. Таку позицію підтримав і незалежний експерт.

"Тут немає нічого ідеального, але має бути рішення, яке одночасно поважатиме конфіденційну інформацію та вимагатиме, щоб ми знали, що саме викидають в атмосферу", – заявив експерт із космічного забруднення Університету Британської Колумбії Аарон Боулі, який не брав участі в дослідженні.

У своїй статті дослідники підсумовують, що безпрецедентне зростання викидів може змінити стратосферні аерозолі, руйнувати озон, впливати на клімат, порушувати баланс азоту в мезосфері та погіршувати якість повітря. Тому регуляторам, на їхню думку, варто вимагати дані для розрахунку викидів і оцінювання впливу на довкілля. Окрім екологічних ризиків, проєкт викликає питання щодо реалістичності та можливої шкоди для астрономічних досліджень.