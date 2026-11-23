Что подсчитали исследователи

Центры обработки данных для искусственного интеллекта уже давно подвергаются критике за большой экологический след: их часто питают газовые электростанции, а сами они выделяют много загрязняющих веществ и отработанного тепла. Поэтому руководители технологических компаний все серьезнее рассматривают возможность запуска таких объектов на орбиту, где солнечной энергии в избытке, пишет Futurism.

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SpaceX пошла дальше всех: Илон Маск предложил вывести на орбиту до миллиона орбитальных дата-центров, каждый из которых значительно превосходит по размерам Международную космическую станцию. Профессор химии Элиз Марае и научный сотрудник Коннор Баркер просчитали последствия в новой статье, которая будет опубликована в журнале Earth and Space Chemistry.

Какие выбросы ожидаются в стратосфере

По расчетам авторов, такой запуск увеличил бы общие выбросы от ракет более чем в 150 раз по сравнению с показателями прошлого года. Сюда входят химические вещества, разрушающие озоновый слой, и другие загрязнители в верхних слоях атмосферы. Выбросы оксидов азота при возвращении аппаратов в атмосферу могли бы увеличиться до 150 раз.

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Ученые давно подозревают, что основная ракета SpaceX Falcon 9 выделяет во время запуска много веществ, которые могут наносить вред озоновому слою. Гораздо более крупная ракета Starship способна усугубить этот вред. Чтобы достичь запланированного объема, компании потребуется не менее 5 тысяч запусков Starship в год. В прошлом году в мире стартовало всего 330 орбитальных ракет.

Опираясь на предыдущие оценки для шаттлов NASA, исследователи установили, что Starship могли бы ежегодно выбрасывать столько оксидов азота, сколько целая европейская страна.

Чего не хватает для точной оценки

Несмотря на это, работа основана на серьезных допущениях. Как отмечает Scientific American, SpaceX не раскрыла базовых данных для оценки своего экологического следа. Неизвестно, сколько оксидов азота будет выделять многоразовый ускоритель Super Heavy, а также какие материалы компания будет использовать для аппаратов. Из-за этого ученые не смогли оценить, сколько металлов попадет в атмосферу.

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Довольно быстро стало ясно, что нужной информации нет– прокомментировала Элиз Марае в беседе с журналом.

Авторы призывают компании раскрывать больше данных о своих запусках. Такую позицию поддержал и независимый эксперт.

"Здесь нет ничего идеального, но должно быть решение, которое одновременно будет уважать конфиденциальную информацию и требовать, чтобы мы знали, что именно выбрасывается в атмосферу", – заявил эксперт по космическому загрязнению из Университета Британской Колумбии Аарон Боули, который не участвовал в исследовании.

В своей статье исследователи приходят к выводу, что беспрецедентный рост выбросов может изменить стратосферные аэрозоли, разрушать озон, влиять на климат, нарушать баланс азота в мезосфере и ухудшать качество воздуха. Поэтому, по их мнению, регулирующим органам следует требовать предоставления данных для расчета выбросов и оценки воздействия на окружающую среду. Помимо экологических рисков, проект вызывает вопросы относительно его реалистичности и возможного ущерба для астрономических исследований.