Міноборони запускає управління космічної політики, яке обєднає вчених і приватні компанії

Новина про створення в Україні нового органу, покликаного об’єднати зусилля науковців та приватного бізнесу в космічній сфері для потреб оборони, стала однією з головних тем форуму Space For Ukraine. Ось перші деталі про цей проєкт.

Космічна політика

Міністерство оборони України зробило важливий крок у розвитку військово-космічного напрямку, оголосивши про створення Управління космічної політики. Головною метою структури є налагодження ефективної взаємодії між державними установами, приватними компаніями та науково-дослідними організаціями, що працюють у космічній галузі, для посилення обороноздатності країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

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Про цю ініціативу 29 березня повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Вона підкреслила, що створення управління є логічним продовженням імплементації Закону України "Про космічну діяльність", який передбачає формування Міністерством оборони політики у сфері військового космосу. За її словами, це не лише стосується закупівель інноваційних розробок, а й створення спільноти для залучення найкращих рішень та, в перспективі, формування космічних військ.

Заступниця міністра також зазначила, що оборонне відомство має намір стати ключовим замовником космічної техніки, продуктів і послуг в Україні. Саме новостворене управління стане тим майданчиком, який об’єднає державні та приватні інституції, а також науковців для тісної співпраці з українськими Силами оборони.

Ми хочемо, щоб усі інноватори, всі інженери, які думають над тим як розробити космічні технології знали контакти, розуміли цифрові точки входу, щоб з нами взаємодіяти. Управління є координаційним центром, є центром генерації сенсів, є центром генерації політик,

– каже Катерина Черногоренко.

Посадовиця також повідомила про амбітні плани щодо розвитку власного космічного потенціалу країни. До 2030 року Україна має на меті запустити національні супутники для оборонних потреб, а також створити ефективну систему оповіщення про повітряні тривоги та контролю космічного простору.

Варто нагадати, що у січні 2021 року Кабінет Міністрів України схвалив концепцію Державної космічної програми на 2021-2025 роки. Одним із ключових завдань цієї програми було створення до двох тисяч нових робочих місць у космічній галузі та збільшення кількості кваліфікованих фахівців. Створення Управління космічної політики Міністерством оборони є ще одним важливим кроком у реалізації стратегічних планів України в космічній сфері.