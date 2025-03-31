Космическая политика

Министерство обороны Украины сделало важный шаг в развитии военно-космического направления, объявив о создании Управления космической политики. Главной целью структуры является налаживание эффективного взаимодействия между государственными учреждениями, частными компаниями и научно-исследовательскими организациями, работающих в космической отрасли, для усиления обороноспособности страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Суспільне".

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Об этой инициативе 29 марта сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. Она подчеркнула, что создание управления является логическим продолжением имплементации Закона Украины "О космической деятельности", который предусматривает формирование Министерством обороны политики в сфере военного космоса. По ее словам, это не только касается закупок инновационных разработок, но и создание сообщества для привлечения лучших решений и, в перспективе, формирования космических войск.

Заместитель министра также отметила, что оборонное ведомство намерено стать ключевым заказчиком космической техники, продуктов и услуг в Украине. Именно вновь созданное управление станет той площадкой, которая объединит государственные и частные институты, а также ученых для тесного сотрудничества с украинскими Силами обороны.

Мы хотим, чтобы все инноваторы, все инженеры, которые думают над тем как разработать космические технологии знали контакты, понимали цифровые точки входа, чтобы с нами взаимодействовать. Управление является координационным центром, является центром генерации смыслов, является центром генерации политик,

– говорит Екатерина Черногоренко.

Чиновница также сообщила об амбициозных планах по развитию собственного космического потенциала страны. До 2030 года Украина имеет целью запустить национальные спутники для оборонных нужд, а также создать эффективную систему оповещения о воздушных тревогах и контроля космического пространства.

Стоит напомнить, что в январе 2021 года Кабинет Министров Украины одобрил концепцию Государственной космической программы на 2021-2025 годы. Одной из ключевых задач этой программы было создание до двух тысяч новых рабочих мест в космической отрасли и увеличение количества квалифицированных специалистов. Создание Управления космической политики Министерством обороны является еще одним важным шагом в реализации стратегических планов Украины в космической сфере.