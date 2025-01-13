Тепер офіційно: 2024 рік був найспекотнішим за всю історію спостережень

Судячи з усього, Паризька угода про стримування глобального потепління може відправлятися на смітник, оскільки дані свідчать, що 2024 рік був найспекотнішим за всю історію спостережень. Це також перший рік, який перевищив межу глобального потепління на 1,5 градуса. Хоча вчені анонсували це ще у 2024 році, їм потрібно було дочекатися повного завершення року, щоб їхні висновки були остаточними.

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Згідно з новими даними, у 2024 році середня температура Землі була приблизно на 1,6 градуса вищою за доіндустріальний рівень. Це перевищує встановлений паризькими домовленостями рівень у півтора градуса. Тим часом викиди парникових газів досягли історичного максимуму, згідно з даними Кліматичної служби Європейської комісії "Коперник". Наслідки погіршення клімату та людські страждання, які воно спричиняє, вже очевидні: безпрецедентна спека, шторми, посухи, повені та лісові пожежі, що спостерігаються по всьому світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF).

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Зараз ми балансуємо на межі перевищення рівня в 1,5 градуса, визначеного Паризькою угодою, і середній показник за останні два роки вже перевищує цей рівень. Ці високі глобальні температури в поєднанні з рекордними глобальними рівнями атмосферної водяної пари в 2024 році означають безпрецедентні хвилі спеки та сильні зливи, що спричинять страждання для мільйонів людей,

– каже Саманта Берджесс, спеціалістка з питань клімату в ECMWF.

Глобальне потепління на 2 градуси вважається важливим порогом, оскільки потепління, що перевищує цей показник, значно збільшує ймовірність руйнівних і незворотних кліматичних змін. Це включає в себе руйнування більшої частини льодовикового покриву Гренландії та Західної Антарктиди, екстремальні хвилі спеки, сильні посухи, водний стрес та екстремальні погодні умови на значній частині земної кулі. Саме тому людство домовилося про зниження викидів та інші заходи, щоб стримати потепління на рівні не вище 1,5 градуса. Але людство повністю провалилося.

Поки що цей показник є короткостроковим і може не так сильно вплинути на подальші події. Але шанси, що він стане довгостроковим, надзвичайно великі. Для планети та її екосистем критичною є саме довгостроковість умов потепління. В цілому угода не втрачає своєї актуальності і близько 200 країн усе ще працюватимуть над її впровадженням.

Минулорічні рекордні температури можна частково пояснити Ель-Ніньо — кліматичним циклом потепління океанічних течій, який призводить до того, що води у східній тропічній частині Тихого океану стають теплішими, ніж зазвичай, і нагрівають всю планету.

Однак після закінчення Ель-Ніньо у квітні 2024 року температура не повернулася до своїх попередніх середніх значень, що викликало дискусії серед науковців про те, чи можуть інші фактори впливати на це. Однією з ідей, наприклад, було те, що на Землі зменшилася хмарність, що скоротило здатність планети відбивати сонячне світло назад у космос.

Не кожен рік буде бити рекорди, але довгострокова тенденція очевидна Ми вже бачимо наслідки у вигляді екстремальних опадів, спеки та підвищеного ризику повеней, які будуть продовжувати погіршуватися, доки викиди триватимуть,

– заявив Гевін Шмідт, директор Інституту космічних досліджень імені Годдарда.

Наразі ще рано говорити про те, що це означає для 2025 року. Глобальна температура поверхні океану, яка досягла рекордно високого рівня у 2024 році, зараз падає до більш типових рівнів. А в екваторіальній частині Тихого океану розвинулася Ла-Нінья, холодний аналог Ель-Ніньо, що має сприяти подальшому зниженню температури.