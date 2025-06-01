Місячний пил виявився менш шкідливим, ніж смог у мегаполісах

Нове дослідження вчених з Університету технологій Сіднея показало, що місячний пил, попри свій подразнювальний вплив, є значно менш токсичним, ніж забруднене повітря на жвавих вулицях мегаполісів. Ці результати можуть стати важливим кроком для підготовки майбутніх місій на Місяць, підтверджуючи безпеку повернення людини на його поверхню.

Попри те, що результати нового дослідження підтверджують безпеку повернення людей на Місяць, вдихання місячного пилу може викликати тимчасові симптоми, які астронавт місії "Аполлон-17" Гаррісон Шмітт назвав "місячною сінною лихоманкою", розповідає 24 Канал з посиланням на заяву університету.

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Під час цієї місії у 1972 році пил прилипав до скафандрів астронавтів через статичну електрику і потрапляв у модуль спуску, викликаючи подразнення очей, кашель і біль у горлі, які зникали протягом доби.

Подібні симптоми спостерігалися і в працівників, які розпаковували скафандри після повернення місії, причому стан погіршувався з кожним контактом із пилом. Однак ці спостереження не були систематичним дослідженням.

Мікаела Сміт, аспірантка групи досліджень дихальної системи в Університеті технологій Сіднея, вирішила заповнити цю прогалину, провівши експерименти з імітаторами місячного пилу через обмежений доступ до справжніх зразків.

Експеримент та порівняння з земним повітрям

Сміт досліджувала вплив частинок розміром менше ніж 2,5 мікрона, які здатні проникати в нижні дихальні шляхи, на бронхіальні та альвеолярні клітини, що представляють верхні та нижні частини легень. Для порівняння вона провела аналогічний експеримент із частинками повітря, зібраними на жвавій вулиці Сіднея.

Результати показали, що хоча нерегулярна форма та шорсткість місячного пилу викликають подразнення легень, його вплив значно менший порівняно із забрудненим повітрям Землі.

Важливо! Дослідження опубліковане в журналі Life Sciences in Space Research.

Важливо розрізняти фізичний подразник і високотоксичну речовину,

— підкреслила Сміт.

Вона зазначила, що місячний пил може викликати негайне подразнення дихальних шляхів, але не становить ризику хронічних захворювань, таких як силікоз, спричинений кремнієвим пилом.

Чому це важливе дослідження і яке його значення

Дослідження Мікаели Сміт може мати важливе значення для NASA у плануванні місії Artemis 3, яка передбачає повернення людей на Місяць уперше з 1972 року. Раніше агентство розглядало варіант кріплення скафандрів зовні модуля з повітряним шлюзом, щоб запобігти потраплянню пилу всередину.

Завдяки висновкам Сміт проблема місячного пилу може виявитися менш серйозною, ніж вважалося раніше, що полегшить підготовку до майбутніх експедицій, якщо їх не скасують, адже нещодавно стало відомо про те, що Трамп згорнув плани NASA щодо Місяця.