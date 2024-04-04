Ось як виглядатимуть місячні ровери для програми Artemis – NASA обрало три компанії розробників

NASA обрало компанії Intuitive Machines, Lunar Outpost та Venturi Astrolab для розробки місяцеходів, які досліджуватимуть Місяця в рамках проєкту Artemis. Ці компанії готові взяти участь у створенні місяцеходів (LTV), які полегшать астронавтам дослідження південного полярного регіону Місяця.

Цей регіон є особливо цікавим для науковців через потенційну наявність замерзлої води, що робить його стратегічно важливим місцем для майбутніх місій.

Читайте на сайті Астроном заявив, що мрії Ілона Маска про Марс є не більш ніж небезпечною оманою

Що робитимуть компанії

Завданням відібраних компаній є розробка апаратів, здатних вмістити двох астронавтів у скафандрах, які зможуть пересуватися в екстремальних умовах місячної поверхні.

Крім того, ці апарати будуть оснащені робототехнікою та можливостями дистанційного керування, що допоможе NASA проводити випробування та дослідницьку діяльність навіть за відсутності астронавтів на місці.

Концепти місячних роверів / Фото Lunar Outpost, Intuitive Machines, Venturi Astrolab

Наступний етап для обраних компаній – виконання техніко-економічного обґрунтування, що передбачає річне спеціальне дослідження, спрямоване на розробку системи, яка відповідатиме вимогам NASA. Це дослідження буде проходити через фазу попереднього проектування зрілості проєкту.

Згодом NASA запросить пропозиції щодо демонстраційної місії, під час якої розроблений місяцехід буде доставлений на поверхню Місяця для перевірки продуктивності та безпеки перед запуском місії "Артеміда V".

Офіційний трейлер проєкту: дивіться відео

Джейкоб Блічер, головний науковець з досліджень в Управлінні місій з розробки дослідницьких систем у штаб-квартирі NASA, наголосив на важливості проєкту Lunar Terrain Vehicle (LTV) для розширення дослідницьких можливостей і сприяння науковим відкриттям.

Він також акцентував на ролі транспортного засобу в доступі до віддалених місць, тим самим розширюючи можливості для дослідження і відкриття нових знань.

Intuitive Machines, одна з обраних компаній, нещодавно стала першою приватною аерокосмічною компанією, яка успішно посадила космічний апарат на Місяць.

Дивіться також Уламки від зіткнення апарату NASA з астероїдом становлять потенційну загрозу для Марса

Програма Artemis має на меті забезпечити сталу присутність поблизу Місяця як передумову для майбутніх польотів людини на Марс. Попри те, що графік місій Artemis був скоригований, і запуск Artemis-III запланований на вересень 2026 року, програма залишається актуальною.