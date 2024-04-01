Лорд Мартін Ріс – професор, астрофізик і член королівських домів Великої Британії з високим титулом "Королівський астроном". Він є співзасновником Центру вивчення екзистенціальних ризиків при Кембриджському університеті. Вчений каже, що було б легше подолати проблему зміни клімату на Землі, ніж шукати можливість втечі на іншу планету.

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Що не так із заявами Маска

Мартін Ріс назвав Маска "неординарною фігурою", яка має "досить дивний характер", натякаючи на дедалі більш нестабільну поведінку мільярдера. Вже давно він заявив, що Марс може стати запасним планом для людства у випадку катастрофічного глобального потепління, удару астероїда чи ядерної зими, вважаючи, що мертву Червону планету можна зігріти ядерною зброєю.

Я не думаю, що це реалістично. Ми повинні подолати проблеми тут, на Землі. Боротьба зі зміною клімату на Землі — це дрібниця в порівнянні з тим, щоб зробити Марс придатним для життя. Тому я не думаю, що ми повинні ставити це як довгострокову мету взагалі,

– каже Ріс.

"Я думаю, що на Марсі можуть жити кілька божевільних першопрохідців, так само, як і на Південному полюсі, хоча він набагато менш гостинний, ніж Південний полюс. Але ідея масової міграції, щоб уникнути земних проблем, яку він і ще кілька інших космічних ентузіастів підтримують, на мою думку, є небезпечною ілюзією", – додає вчений.

Мартін Ріс також запропонував, щоб будь-яке дослідження космосу людиною фінансувалося приватно, а не за державні кошти, як, наприклад, тісна співпраця між NASA і SpaceX Маска. Він каже, що основну частину досліджень та робіт повинні виконувати дистанційно керовані роботи, тоді як "тільки люди, які дійсно мають високий апетит до ризику, повинні відправлятися в космос, і вони повинні фінансуватися з приватних джерел, а не коштом решти з нас".

NASA, як відомо, вже шукає комерційних партнерів, зокрема SpaceX, щоб дістатися до Марса, що, безсумнівно, коштуватиме незліченних грошей.