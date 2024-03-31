Після зіткнення з крихітним астероїдом Диморфос космічний апарат DART спричинив значні руйнування, в результаті чого залишився слід з валунів, пухких порід і пилу. Знімки, зроблені космічними телескопами NASA "Габбл" і "Джеймс Вебб", демонструють масштабні наслідки зіткнення.

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Які наслідки для Марса

Хоча експерти визначили, що уламки не становитимуть загрози для Землі, є ознаки того, що деякі з них можуть перетнутися з орбітою Марса. За словами Марко Фенуччі, дослідника Координаційного центру з вивчення навколоземних об'єктів Європейського космічного агентства, якщо ці валуни увійдуть в атмосферу Марса приблизно через 6 000 років, вони можуть створити ударні кратери, досягнувши поверхні.

Цей ненавмисний наслідок місії NASA підкреслює складність космічних досліджень і непередбачуваність небесних подій. Місія DART, яка була визнана успішною в перенаправленні астероїда, ненавмисно спричинила метеоритний дощ, підкресливши складну динаміку, що діє в космосі.

Хоча зіткнення призвело до неочікуваних результатів, включаючи зміну форми Диморфоса і вивільнення численних валунів, вчені не втрачають пильності щодо потенційних ризиків. Зокрема, висловлюються занепокоєння щодо наслідків для космічного апарату ESA "Гера", який має зустрітися з Диморфосом у 2026 році.

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Попри ці побоювання, експерти запевняють, що ймовірність зіткнення космічного апарату "Гера" з уламками залишається мінімальною. Однак цей інцидент слугує нагадуванням про постійні зусилля, спрямовані на те, щоб зрозуміти і зменшити потенційну небезпеку, яку становлять небесні тіла в нашій Сонячній системі.