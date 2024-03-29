Після останнього пробудження SLIM зробив знімки місячної поверхні за допомогою навігаційної камери і готовий встановити безперервний зв'язок із Землею, інформує 24 Канал. Здатність модуля витримувати екстремальні температури місячної ночі, які можуть опускатися до -130°C вкотре здивувала інженерів.

А тим часом Перший приватний місячний апарат "Одіссей" офіційно завершив свою місію

Останній контакт зі SLIM відбувся ввечері 27 березня, що стало третьою місячною ніччю, яку пережив модуль. Попри суворі умови, бортове обладнання витримало, продемонструвавши свою довговічність для майбутніх місячних місій.



Свіже фото поверхні Місяця / Фото JAXA

Однак для місії SLIM все ще залишаються виклики. Хоча модуль перебуває в працездатному стані, були виявлені проблеми з акумуляторним відділом та іншими системами. Тому космічний апарат було тимчасово вимкнено, щоб запобігти перегріванню, доки не буде проведено подальших оцінок.

Місія SLIM зіткнулася з перешкодами з моменту початкової посадки. Під час спуску на поверхню супутника один із двигунів було пошкоджено, а сам апарат перекинувся на бік тож зараз SLIM фактично лежить на Місяці.

Більше на сайті Подивіться на перше зображення магнітних полів чорної діри в центрі Молочного Шляху

Та попри ці невдачі, космічний апарат продовжує функціонувати вже вкотре дивуючи інженерів. Навіть в такому положенні зонд отримує та передає на Землю багато цінної інформації про супутник, які мають чималу користь для майбутніх досліджень Місяця.