Усе починалося як амбітна спроба розкрити невловиму природу чорних дір – загадкових об'єктів, які здавна полонили уяву науковців і нефахівців. Це досягнення ґрунтується на попередніх успіхах, зокрема на революційних зображеннях надмасивної чорної діри M87* та меншої, але не менш інтригуючої чорної діри в центрі нашої галактики, Стрільця А* (Sgr A*).

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Важливо відзначити величезну різницю в масі між цими космічними монстрами. У той час як M87* може похвалитися приголомшливою масою в 6 мільярдів сонячних мас і розташована на відстані 55 мільйонів світлових років від нас, Sgr A* порівняно скромніша: її маса становить 2,6 мільйона сонячних мас (хоча деякі джерела вказують на 4,3 мільйона). Цей контраст призводить до виразної динаміки, що вимагає різних підходів до отримання зображень.

Як ми бачимо чорні діри?

Візуалізація чорних дір ґрунтується на складній техніці, яка обходить притаманну цим космічним гігантам невидимість. Безпосереднє спостереження самої чорної діри недосяжне через її невловиму природу. Замість цього вчені націлили свої погляди на навколишню матерію, зокрема, на акреційний диск і взаємодію електромагнітних полів, які випромінюють сигнали, що можна виявити в радіодіапазоні.

Центральне місце в цій роботі посідає Телескоп горизонту подій (EHT), який використовує радіодані з безлічі телескопів по всьому світу. Об'єднання даних з кількох обсерваторій у цілісний масив, подібний до віртуального радіотелескопа, що охоплює всю Землю, полегшує процес отримання зображень.

Фото Стрільця А*

У той час як зображення M87* було швидко зібрано в 2019 році, складні дані Sgr A* потребували ретельної обробки протягом п'яти років, перш ніж перше зображення було представлено громадськості в 2022 році. Попри величезні труднощі, такі як отримання чіткого зображення за несприятливих погодних умов, вчені успішно синтезували зображення, які підкреслюють дивовижну схожість між цими різними космічними явищами.



Магнітні поля Стрілець А* / Фото Event Horizon Telescope

Спираючись на цей важливий крок, дослідники заглибилися далі у сферу поляризованого світла, проливаючи світло на магнітні поля, що огортають ці космічні загадки. Вражаюча подібність між поляризованими зображеннями M87* і Sgr A* натякає на їхню глибинну схожість, попри їхню різну природу.

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Ця нещодавно виявлена подібність прокладає шлях для майбутніх досліджень, зокрема для довгоочікуваного вивчення струменя Sgr A*. У той час як струмінь, що виходить з M87*, є предметом вивчення вже понад століття, таємниці, що оточують Sgr A*, залишаються значною мірою оповитими пеленою. Однак поява зображень у поляризованому світлі дає надію на розгадку цих загадок, знаменуючи собою значний стрибок вперед у нашому розумінні цих космічних чудес.