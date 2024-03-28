Побоювання пов'язані з нещодавно оприлюдненим проєктом бюджету NASA на 2025 фінансовий рік, який передбачає значне скорочення фінансування обсерваторії. Якщо ці скорочення будуть реалізовані, вони можуть призвести до поступового закриття Чандри, а виділені гроші скоротяться з 68,3 мільйона доларів у 2023 році до всього лише 5 мільйонів доларів до 2029 року.

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У проєкті бюджету NASA йдеться про необхідність "впорядкованого згортання місії до мінімальних операцій" для Чандри, що викликало тривогу в науковій спільноті.

Науковці вражені потенційним закриттям "Чандра"

Патрік Слейн, директор рентгенівського центру "Чандра", описав реакцію вчених як шок у поєднанні з рішучим наміром оскаржити це рішення. Обсерваторія Чандра, відома своєю здатністю виявляти рентгенівське випромінювання, пропонує унікальні можливості, на які не здатні інші космічні телескопи, такі як "Габбл" і космічний телескоп Джеймса Вебба.

Завдяки спостереженням Чандри дослідники досягли значних успіхів у розумінні таких явищ, як чорні діри, нейтронні зорі та екзопланети. Його передові технології та чутливість зробили його наріжним каменем в астрономічних дослідженнях.

Інші проєкти теж під загрозою

Однак запропоновані скорочення бюджету також ставлять під сумнів перспективи майбутніх зусиль NASA у сфері космічних спостережень. Очікуваний наступник Чандри, телескоп Lynx, не отримав необхідного фінансування для прискореної розробки, що потенційно може відкласти його запуск до середини 2030-х років.

Крім того, бюджетна пропозиція вказує на скорочення фінансування інших флагманських проєктів, зокрема культового космічного телескопа "Габбл", що посилює невизначеність навколо майбутнього космічних досліджень.

Попри похмурий прогноз, серед науковців залишається проблиск надії на те, що узгоджені адвокаційні зусилля можуть спонукати до перегляду бюджетних пріоритетів NASA. Вони стверджують, що втрата Чандри не лише завадить поточним дослідженням, але й підірве лідерство Сполучених Штатів у рентгенівській астрономії.

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Астрофізик з Університету штату Огайо Девід Вайнберг наголосив на масштабах впливу, зазначивши, що роль Чандри незамінна у поглибленні нашого розуміння космосу. Він підтримав настрої астрономічної спільноти, закликавши NASA дослідити альтернативні шляхи збереження неоціненного внеску рентгенівської обсерваторії Чандра.