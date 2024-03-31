После столкновения с крошечным астероидом Диморфос космический аппарат DART вызвал значительные разрушения, в результате чего остался след из валунов, рыхлых пород и пыли. Снимки, сделанные космическими телескопами NASA “Хаббл” и “Джеймс Вебб”, демонстрируют масштабные последствия столкновения.

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Какие последствия для Марса

Хотя эксперты определили, что обломки не будут представлять угрозы для Земли, есть признаки того, что некоторые из них могут пересечься с орбитой Марса. По словам Марко Фенуччи, исследователя Координационного центра по изучению околоземных объектов Европейского космического агентства, если эти валуны войдут в атмосферу Марса примерно через 6 000 лет, они могут создать ударные кратеры, достигнув поверхности.

Это непреднамеренное последствие миссии NASA подчеркивает сложность космических исследований и непредсказуемость небесных событий. Миссия DART, которая была признана успешной в перенаправлении астероида, непреднамеренно вызвала метеоритный дождь, подчеркнув сложную динамику, действующую в космосе.

Хотя столкновение привело к неожиданным результатам, включая изменение формы Диморфоса и высвобождение многочисленных валунов, ученые не теряют бдительности в отношении потенциальных рисков. В частности, высказываются беспокойство относительно последствий для космического аппарата ESA "Гера", который должен встретиться с Диморфосом в 2026 году.

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Несмотря на эти опасения, эксперты уверяют, что вероятность столкновения космического аппарата "Гера" с обломками остается минимальной. Однако этот инцидент служит напоминанием о постоянных усилиях, направленных на то, чтобы понять и уменьшить потенциальную опасность, которую представляют небесные тела в нашей Солнечной системе.