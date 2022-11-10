Xiaomi видалить всю рекламу зі своїх смартфонів у MIUI 14: хто й коли отримає нову оболонку
Джерело:MyDrivers
Мрія власників смартфонів Xiaomi нарешті здійсниться. Джерела повідомляють, що компанія прибере рекламу зі своїх додатків уже в наступному оновленні операційної системи.
Чи не кожен стандартний додаток Xiaomi сьогодні може показувати рекламу. Ці набридливі банери можна вимкнути, добре порившись у налаштуваннях. Однак скоро цього робити не доведеться.
Цікаво Питання безпеки: яка операційна система краще захистить ваші біометричні та персональні дані
Що відомо
Як повідомляє китайський ресурс MyDrivers, це стане одним із найважливіших нововведень майбутньої оболонки MIUI 14, побудованої на Android 13. Першими телефонами з попередньо встановленою MIUI 14 стануть Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro.
Передбачається, що офіційний старт новій прошивці дадуть 19 листопада. У ній компанія нібито повинна зменшити кількість компонентів, що зробить систему відчутно швидшою та чистішою. Йдеться про попередньо встановлені додатки, які неможливо видалити. Кожна така програма постійно висить у системі, заважаючи нормальній роботі смартфона.
Попередній список смартфонів, які отримають MIUI 14 нараховує 87 пристроїв. Спочатку оновляться флагмани 2022 року – вже цієї зими. Бюджетники та смартфони 2021 року зможуть претендувати на прошивку значно пізніше.
Наразі список виглядає так, але він може змінитися:
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi K40 Pro
- Redmi 10A
- Redmi Note 11 SE
- Mi 11i HyperCharge
- Mi 12 Pro
- POCO F3
- Mi 12 Lite
- Mi 11X Pro
- POCO X4 GT
- Mi Pro 5G
- Mi Pad 5 Pro 12.4"
- Redmi Note 11R 5G
- Mi 11i
- Redmi Note 12 5G
- Mi 12X
- Mi 11
- Mi 11 Pro
- Redmi K50i
- Redmi K40 Gaming
- Redmi Note 11T Pro+
- Xiaomi CIVI 2
- Redmi K50 Pro
- POCO F3GT
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi K50 Gaming
- Mi 11 Ultra
- Redmi Note 10T 5G I 10 Lite (Индия)
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 8 (2021)
- Mi 12 Pro (Dimensity)
- Redmi Note 10 Pro (Китай)
- Mi MIX 4
- Xiaomi CIVI 1S
- Mi Pad 5
- Redmi Note 11SE Pro
- Mi 12T
- POCO M4
- POCO M4 5G
- POCO M3 Pro 5G
- Redmi Note 11SE
- Mi 12S
- Mi 12
- Mi 12S Pro
- Redmi K50
- Mi 12T Pro
- Mi MIX FOLD
- POCO X3 GT
- Redmi Note 10
- Mi 11T | Pro
- Mi MIX Fold 2
- Mi 11X
- POCO F4 GT
- Redmi Note 12 Racing
- Redmi Note 11 4G
- POCO M4 Pro
- POCO M5
- POCO X3
- Redmi K40
- POCO X4 Pro 5G
- Redmi 10 Prime
- Redmi 10 2022
- Redmi K50 Ultra
- Redmi 10C
- POCO X3 NFC
- Mi 11 Lite 5G NE
- Redmi 10
- Redmi Note 12 Pro+
- Redmi Note 11 NFC
- Xiaomi CIVI
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11 5G
- POCO F4 5G
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi K40S
- POCO M5s
- Mi 11 Lite
- Mi 12S Ultra
- POCO C40
- Redmi Note 11
- POCO X3 Pro
- Redmi Note 10T
- Redmi Note 11 5G
- Mi Pro
- Redmi Note 10 5G