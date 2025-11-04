25 років МКС: що люди робили в космосі увесь цей час і яка подальша доля космічної станції

У листопаді 2025 року Міжнародна космічна станція святкує 25-річчя безперервного перебування людей на її борту. Водночас десяту річницю відзначає унікальний проєкт космічної археології. Дослідники вивчають, як астронавти насправді живуть в ізоляції, аналізуючи тисячі фотографій та сліди їхньої взаємодії з предметами і простором станції.

Міжнародна космічна станція є одним з найвидатніших інженерних досягнень сучасності. Це найбільший, найскладніший та найдорожчий космічний корабель, коли-небудь збудований людством, розповідає 24 Канал.

Цікаві факти з історії МКС

З моменту запуску перших модулів у 1998 році та прибуття першого екіпажу у 2000-му, станція стала прикладом міжнародної співпраці, згідно з даними сайту МКС (ISS), де можна ознайомитися з повною історією космічної лабораторії.

Протягом 25 років на орбіті тут постійно живуть і працюють люди. За цей час станцію відвідали 290 осіб із 26 країн, що становить понад 40% від усіх людей, які коли-небудь бували в космосі, як свідчать дані NASA.

Накопичений досвід перебування на низькій навколоземній орбіті складає майже 127 людино-років. На станції провели тисячі наукових досліджень за допомогою майже 200 установок – від астрономічних спостережень до вивчення здоров'я екіпажу та росту рослин.

Якщо вам цікаво ознайомитися з тим, які саме дослідження проводилися і тривають на МКС – можна відвідати спеціальний сайт NASA, який розповідає про те, над якими науковими проєктами працювали люди на станції.

Саме тут зародився космічний туризм. Проте фотографії зсередини МКС далекі від футуристичних інтер'єрів космічних кораблів із наукової фантастики. Станція захаращена кабелями та обладнанням, тут немає душу, повноцінної кухні чи спеціальної зони для відпочинку.



Лабораторний модуль Columbus зсередини / Фото NASA астронавт Paolo Nespoli

Як насправді виглядає побут астронавтів на орбіті?

Щоб зрозуміти соціальні та культурні аспекти життя в таких умовах, десять років тому було започатковано Міжнародний проєкт з археології космічної станції.

Оскільки вчені не можуть спостерігати за екіпажем безпосередньо, вони розробили унікальний метод. Археологи аналізують тисячі фотографій, опублікованих NASA, щоб відстежити переміщення людей і предметів, а також їхню взаємодію з простором.

До речі, усі фото, які стосуються МКС та багатьох інших дотичних проєктів, можна переглянути у спеціальному розділі NASA на сайті Flickr. Тут доступні як фото самої станції, так і побуту екіпажу, а також вражаючі знімки Землі, заходу Сонця та інших фантастичних видів, які відкриваються з ілюмінаторів станції.

У 2022 році проєкт провів перші археологічні "польові роботи" поза Землею: екіпаж щодня фотографував шість ділянок у різних модулях протягом двох місяців.

Дослідження виявило, що астронавти, попри суворі умови, намагаються олюднити простір. Вони прикрашають стіни фотографіями, сувенірами та релігійними предметами, влаштовують святкування днів народження та люблять ласувати улюбленими снеками.



Вечеря на МКС / Фото NASA

Крім того, на станції є свої ритуали і навіть визначні місця, як от люк, що слугує входом, навколо якого можна знайти наліпки усіх експедицій і фото визначних членів екіпажу, які відвідували борт МКС.



Вхід в МКС рясніє патчами різних місій / Фото NASA астронавт Roland Miller

Хоча їхній день суворо регламентований процедурами з Центру управління польотами, члени екіпажу знаходять способи проявити автономію.

Наприклад, вони перетворюють робочі станції на місця для зберігання особистих речей, бо там багато липучок, або самостійно облаштовують місця для туалетного приладдя, не передбачені початковими проєктантами.

Цікаво, що попри міжнародний статус станції, більшість її зон є "націоналізованими" – кожне космічне агентство контролює свої модулі та діяльність у них. Це логічно з погляду звітності перед платниками податків, але може бути не найефективнішим способом управління проєктом.

Результати цього дослідження вже використовуються комерційними компаніями, які планують будувати наступників МКС. Розуміння того, як люди використовували простір, допомагає створювати комфортніші умови для майбутніх космічних екіпажів.

Яка доля чекає на МКС?

Хоча Міжнародна космічна станція продовжує успішно функціонувати, її термін служби добігає кінця. NASA та міжнародні партнери офіційно домовилися про продовження експлуатації станції до 2030 року. Після цього її планують звести з орбіти, як розповідає Space.com.

Основна причина такого рішення – старіння конструкції та обладнання, що з кожним роком робить технічне обслуговування дорожчим і складнішим.

Процес зведення з орбіти буде ретельно контрольованим. За планом, на початку 2031 року за допомогою двигунів пристикованих вантажних кораблів, імовірно російських "Прогресів", траєкторію станції почнуть поступово знижувати. Це дозволить направити її падіння в заздалегідь визначену точку.

Фінальним пунктом призначення для МКС стане так званий "цвинтар космічних кораблів" – віддалена ділянка в південній частині Тихого океану, відома як Точка Немо. Це місце є найдальшою точкою від будь-якої сухопутної маси на Землі, що робить його ідеальним для безпечного затоплення космічних апаратів.



Точка Немо – найбільш віддалена від суходолу зона в океані / Фото Wikipedia

Після завершення місії МКС людство не залишить низьку навколоземну орбіту. Кілька компаній вже працюють над комерційними космічними станціями. Наприклад компанія Vast вже почала випробування на орбіті.

NASA активно підтримує розробку комерційних космічних станцій, які мають прийти на зміну МКС. Агентство планує стати одним із клієнтів цих приватних орбітальних комплексів, щоб забезпечити безперервну присутність та проведення наукових досліджень у космосі.