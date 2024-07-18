Колишні керівники космічних агентств закликають не знищувати МКС: яка альтернатива

Не так давно ми дізналися, що SpaceX була обрана для того, щоб звести Міжнародну космічну станцію з орбіти й скинути її в океан. Але двоє колишніх керівників NASA та ESA, космічних агентств США та Європи, тепер закликають переглянути цей план. І справа далеко не в бажанні зекономити 843 мільйони доларів, які виділили на цю місію з бюджету США.

Чому МКС хочуть зберегти

Колишній адміністратор NASA Майкл Гріффін і колишній генеральний директор ЄКА Жан-Жак Дорден вважають, що від МКС не можна відмовлятися через час і ресурси, вкладені в її будівництво. Вони заявили, що станція коштувала людству 100 мільярдів доларів. У своєму відкритому листі вони виклали свою альтернативу.

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Як професіонали космічної галузі, які все життя працювали разом на різних посадах в ЄКА і NASA над модифікацією, складанням і експлуатацією МКС, ми повністю поділяємо мету припинення експлуатації МКС в кінці десятиліття, але вважаємо, що її знищення було б безглуздою втратою для майбутнього,

– йдеться в листі.

Натомість вони пропонують "зберегти цінність МКС, перевівши її на вищу орбіту, щоб майбутні покоління могли вирішити, як найкраще використати 450 тонн обладнання, що вже знаходиться в космосі". Для цього пропонують використати все той же корабель SpaceX.

На їхню думку, все це забезпечить "найдешевші тонни космічних ресурсів", до яких коли-небудь матиме доступ людство. Але у них немає чітких вказівок на те, для чого може бути використана станція. Це буде повністю рішенням наступного покоління чи навіть іще далі.

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NASA тим часом рухається далі з більш амбітними цілями для Gateway, своєї наступної космічної станції. Нова споруда, згідно з планом, перебуватиме на місячній орбіті і підтримуватиме програму "Артеміда", поточний проєкт NASA з пілотованого дослідження Місяця.