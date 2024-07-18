Бывшие руководители космических агентств призывают не уничтожать МКС: какова альтернатива

Не так давно мы узнали, что SpaceX была выбрана для того, чтобы свести Международную космическую станцию с орбиты и сбросить ее в океан. Но двое бывших руководителей NASA и ESA, космических агентств США и Европы, теперь призывают пересмотреть этот план. И дело далеко не в желании сэкономить 843 миллиона долларов, которые выделили на эту миссию из бюджета США.

Почему МКС хотят сохранить

Бывший администратор NASA Майкл Гриффин и бывший генеральный директор ЕКА Жан-Жак Дорден считают, что от МКС нельзя отказываться из-за времени и ресурсов, вложенных в ее строительство. Они заявили, что станция стоила человечеству 100 миллиардов долларов. В своем открытом письме они изложили свою альтернативу.

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Как профессионалы космической отрасли, которые всю жизнь работали вместе на разных должностях в ЕКА и NASA над модификацией, сборкой и эксплуатацией МКС, мы полностью разделяем цель прекращения эксплуатации МКС в конце десятилетия, но считаем, что ее уничтожение было бы бессмысленной потерей для будущего,

– говорится в письме.

Вместо этого они предлагают "сохранить ценность МКС, переведя ее на высшую орбиту, чтобы будущие поколения могли решить, как лучше всего использовать 450 тонн оборудования, что уже находится в космосе". Для этого предлагают использовать все тот же корабль SpaceX.

По их мнению, все это обеспечит "самые дешевые тонны космических ресурсов", к которым когда-либо будет иметь доступ человечество. Но у них нет четких указаний на то, для чего может быть использована станция. Это будет полностью решением следующего поколения или даже еще дальше.

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NASA тем временем движется дальше с более амбициозными целями для Gateway, своей следующей космической станции. Новое сооружение, согласно плану, будет находиться на лунной орбите и поддерживать программу "Артемида", текущий проект NASA по пилотируемому исследованию Луны.