Детали открытия

Группа исследователей присмотрелась к штаммам бактерий на борту МКС и обнаружила, что они мутировали в другую форму, которая генетически и функционально отличается от их земных аналогов. Ученые предполагают, что бактерии в космосе становятся более устойчивыми к лекарствам и способны открыто существовать в условиях микрогравитации в большом количестве.

Смотрите также Таки не съели: на МКС нашли помидоры, которые исчезли почти год назад

За последние два десятилетия на МКС побывало почти 300 астронавтов. Понятно, что, прибывая с Земли, они нечаянно берут с собой в космос свои микробы. В результате на космической станции выросла уникальная микробная популяция.

В 2019 году исследователи провели первое масштабное исследование бактерий и грибков на борту станции. Они обнаружили целый ряд микроорганизмов, живущих среди астронавтов.

Бактерии, которые живут на МКС, находятся в других условиях, чем на Земле, и на них влияют различные факторы, такие как вентиляция, влажность, давление воздуха, а также количество людей на борту. Экстремальные условия в космосе также подвергают бактерии воздействию микрогравитации, радиации и повышенного уровня углекислого газа. Как следствие, микроорганизмам приходится адаптироваться, чтобы выжить. Это такая себе ускоренная эволюция в миниатюре.

Исследователи, стоящие за новым исследованием, сосредоточились на Enterobacter bugandensis, выделив 13 штаммов этого вида бактерий с МКС для анализа. E. bugandensis ассоциируется с желудочно-кишечным трактом человека. Этот вид очень приспособлен и может воспользоваться необычными условиями, чтобы заразить хозяина. Бактерия может быть связана с тяжелыми клиническими инфекциями, а именно с неонатальным сепсисом (инфекцией крови, встречающейся у младенцев в возрасте до 90 дней).

Исследование показало, что под влиянием стрессовых условий E. bugandensis мутировала, став более устойчивой к антимикробному лечению. Также было обнаружено, что этот вид бактерий сосуществует со многими другими микроорганизмами, и в некоторых случаях, возможно, помогает им выжить. Согласно исследованию, поведение E. bugandensis в условиях микрогравитации может привести к ее доминированию на борту МКС.

Пока непонятно, как космические бактерии могут повлиять на здоровье астронавтов на космической станции, но авторы статьи призывают к профилактическим мерам, которые помогут смягчить влияние мутировавших видов.

Неясно также, представляют ли эти мутировавшие, устойчивые к лекарствам микробы риск для людей на Земле. Возвращаясь домой, члены экипажа могут приносить их с собой.