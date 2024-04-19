Деталі відкриття

Група дослідників придивилася до штамів бактерій на борту МКС і виявила, що вони мутували в іншу форму, яка генетично і функціонально відрізняється від їхніх земних аналогів. Учені припускають, що бактерії в космосі стають більш стійкими до ліків і здатні відкрито існувати в умовах мікрогравітації у великій кількості.

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За останні два десятиліття на МКС побувало майже 300 астронавтів. Зрозуміло, що, прибуваючи з Землі, вони ненавмисно беруть із собою в космос свої мікроби. В результаті на космічній станції виросла унікальна мікробна популяція.

У 2019 році дослідники провели перше масштабне дослідження бактерій і грибків на борту станції. Вони виявили цілу низку мікроорганізмів, що живуть серед астронавтів.

Бактерії, які живуть на МКС, перебувають в інших умовах, ніж на Землі, і на них впливають різні фактори, такі як вентиляція, вологість, тиск повітря, а також кількість людей на борту. Екстремальні умови в космосі також піддають бактерії впливу мікрогравітації, радіації та підвищеного рівня вуглекислого газу. Як наслідок, мікроорганізмам доводиться адаптуватися, щоб вижити. Це така собі прискорена еволюція в мініатюрі.

Дослідники, що стоять за новим дослідженням, зосередилися на Enterobacter bugandensis, виділивши 13 штамів цього виду бактерій з МКС для аналізу. E. bugandensis асоціюється з шлунково-кишковим трактом людини. Цей вид дуже пристосований і може скористатися незвичними умовами, щоб заразити хазяїна. Бактерія може бути пов'язана з важкими клінічними інфекціями, а саме з неонатальним сепсисом (інфекцією крові, що зустрічається у немовлят віком до 90 днів).

Дослідження показало, що під впливом стресових умов E. bugandensis мутувала, ставши більш стійкою до антимікробного лікування. Також було виявлено, що цей вид бактерій співіснує з багатьма іншими мікроорганізмами, і в деяких випадках, можливо, допомагає їм вижити. Згідно з дослідженням, поведінка E. bugandensis в умовах мікрогравітації може призвести до її домінування на борту МКС.

Поки що незрозуміло, як космічні бактерії можуть вплинути на здоров'я астронавтів на космічній станції, але автори статті закликають до профілактичних заходів, які допоможуть пом'якшити вплив мутованих видів.

Неясно також, чи становлять ці мутовані, стійкі до ліків мікроби ризик для людей на Землі. Повертаючись додому, члени екіпажу можуть приносити їх із собою.