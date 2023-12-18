У четвер NASA поділилося новинами у справі зниклих помідорів, опублікувавши фото знайденого пакета, що містить "зневоднені і злегка розчавлені" помідори, на яких усе ще "немає видимого мікробного або грибкового росту".

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Помідори були частиною експерименту NASA Veg-05, проєкту з вирощування фруктів і овочів у космосі. Зібрали їх ще у 2022 році.

Я був абсолютно впевнений, що пристебнув [сумку] там, де мав пристебнути, а потім повернувся, а вона зникла,

– каже Френк Рубіо.

Астронавт каже, що хотів знайти ці помідори в основному для того, щоб довести, що він їх не з'їв. На пошуки було витрачено до 20 годин особистого часу.

Таємниця була нарешті розкрита, коли астронавтка NASA Джасмін Могбелі під час прямого ефіру 6 грудня повідомила, що помідори нарешті знайдено. "Нашого доброго друга Френка Рубіо, який вирушив додому [27 вересня], довгий час звинувачували в тому, що він з'їв помідори. Але ми можемо його виправдати. Ми знайшли томати", – сказала Могбелі.

Рубіо провів на борту МКС рекордний 371 день, і все ж він так і не знайшов помідори під час свого тривалого перебування на орбіті. "Сподіваюся, хтось колись його знайде, якусь маленьку зморщену штучку в пакеті на блискавці", – казав Рубіо після повернення додому. Так і сталося, але попри те, що було докладено чимало зусиль, щоб знайти овочі, вони були викинуті й не відправляться на Землю для аналізу. Судячи з відеоролика, який опублікувало агентство, кущ дав рясний урожай, тож астронавтам було чим замінити зразки.



Зморщені помідори, які були знайдені на МКС / Фото NASA