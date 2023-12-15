Відео було знято під час місії NASA "Артеміда-1" минулого року. Однохвилинний ролик процесу входу в атмосферу був опублікований на X цього тижня на сторінці космічного корабля Orion з посиланням на повну 25-хвилинну версію. Короткий кліп став вірусним з очевидної причини – він просто унікальний!

Дивіться також Китай нарешті почне запускати багаторазові космічні ракети: перший прототип успішно полетів

Як це виглядало

Місія "Артеміда-1" без екіпажу вирушила до Місяця в листопаді минулого року, ставши першим випробуванням потужної системи космічних запусків NASA, яка, як сподіваються вчені, одного дня поверне людей на Місяць, а згодом і на Марс. Це також була можливість випробувати космічний корабель "Оріон" на міцність. Космічний корабель частково багаторазового використання, розрахований на екіпаж до чотирьох осіб.

Під час місії "Артеміда-1" "Оріон" був відправлений порожнім у космос на 25 днів, включаючи шість днів на орбіті Місяця, перш ніж його повернули на Землю. 16 камер на космічному кораблі задокументували всю цю подію.

Після повернення "Оріон" врізався прямо в атмосферу Землі, спалахнувши й залишивши за собою плазмовий слід від шаленого тертя об атмосферу планети. Як пояснив Кріс Комбс, аерокосмічний інженер з Техаського університету в Сан-Антоніо, на відеозаписі можна побачити спалахи, спричинені загорянням маленьких шматочків стрічки, якою був обмотаний "Оріон", а не його теплового екрана, оскільки останній є стійким до таких умов. Вчений також додав, що клацання і стукіт — це клапани для запуску керуючих двигунів.

"Оріон" упав на парашутах в Тихий океан 11 грудня 2022 року.