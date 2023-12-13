Деталі польоту

Випробувальний прототип першого ступеня ракети Hyperbola-2Y на метані та рідкому кисні, призначеної для багаторазового використання, було запущено з майданчика в космічному центрі Цзюцюань у пустелі Гобі. Ракета піднялася на висоту 343,12 метра, подолала 50 метрів до зони посадки й приземлилася зі швидкістю 1,1 метра за секунду й точністю 0,295 метра. Весь політ тривав 63,15 секунди.

Дивіться також Іран здійснив тестовий запуск космічної ракети, здатної перевозити людей

Компанія заявила, що цей політ дав змогу отримати додаткові льотні дані і послужить основою для розроблення багаторазової ракети-носія Hyperbola-3.

Нинішній політ відбувся через місяць після першого стрибкового випробування 2 листопада. Тоді ракета досягла висоти 178 метрів і повернулася в точку зльоту. iSpace заявляє, що спробує провести випробування в морі наступного року після завершення наземних випробувань.

Компанія планує здійснити перший політ ракети Hyperbola-3 на низьку навколоземну орбіту у 2025 році.

Демонстрація відновлення і повторного використання першого ступеня відбудеться в 2026 році.

До 2030 року планують проводити 25 запусків Hyperbola-3 на рік.

Ракета завдовжки 69 метрів зможе підняти на орбіту 8,5 тонн у багаторазовому варіанті та 13,4 тонни у випадку одноразового запуску.

У компанії iSpace є конкуренти. Пекінська Landspace теж готується до свого першого аналогічного випробування. Це також відбудеться в Цзюцюані вже до кінця 2023 року. Випробування є частиною розробки нещодавно анонсованої двоступеневої металоксидної ракети-носія Zhuque-3. Landspace планує вперше запустити ракету з нержавіючої сталі у 2025 році.