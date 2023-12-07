Що про це відомо

У повідомленні офіційного інформаційного агентства IRNA цитується міністр телекомунікацій Іса Зарепур, який заявив, що капсулу на ракеті "Салман" доставили на орбіту на висоті 130 кілометрів. Запуск 500-кілограмової капсули має на меті відправити іранських астронавтів у космос у найближчі роки.

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Зарепур не уточнив, чи були на борту живі істоти, але сказав державному телебаченню, що Іран відправить у космос астронавтів лише після випробувань із залученням тварин. Тож чи це було зроблено вже, чи лише планується на майбутнє, неясно.

Фінальний запуск за участю людини повинен відбутися не пізніше 2029 року.



Так виглядає ракета "Салман", запущена Іраном / Фото підконтрольного іранській владі інформаційного агентства IRNA

Зазначимо, що Іран час від часу оголошує про успішні запуски супутників та інших космічних апаратів.

У 2020 році Революційна гвардія Ірану стверджувала, що вивела на орбіту перший військовий супутник Ісламської Республіки, відкривши те, що експерти назвали секретною космічною програмою.

Ісламської Республіки, відкривши те, що експерти назвали секретною космічною програмою. У вересні там заявили про успішну відправку в космос супутника для збору даних . Супутникова програма нібито призначена для наукових досліджень та інших цивільних цілей. Чи так це, підтвердити наразі неможливо, але США та інші західні країни вже давно з підозрою ставляться до цієї програми, оскільки та сама технологія може бути використана для розробки ракет дальнього радіуса дії. З огляду на поведінку країни на Міжнародній арені, можна легко припустити, що супутник має не лише наукове призначення.

. Супутникова програма нібито призначена для наукових досліджень та інших цивільних цілей. Чи так це, підтвердити наразі неможливо, але США та інші західні країни вже давно з підозрою ставляться до цієї програми, оскільки та сама технологія може бути використана для розробки ракет дальнього радіуса дії. З огляду на поведінку країни на Міжнародній арені, можна легко припустити, що супутник має не лише наукове призначення. У 2013 році Іран заявив, що відправив мавпу в космос і успішно повернув її назад.

Повідомлялося, що ракету "Салман" побудувало і запустило Міністерство оборони Ірану, а капсулу побудувало Іранське цивільне космічне агентство. У повідомленнях ЗМІ не вказано, звідки відбувся запуск. Зазвичай Іран здійснює запуски з космічного центру Імама Хомейні в північній провінції Семнан.