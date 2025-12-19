Комета 3I/ATLAS рекордно наблизилась до Землі 19 грудня: що це означає та які плани мають учені

Уже сьогодні відбудеться подія, на яку ми з нетерпінням чекали протягом останніх шести місяців. Комета 3I/ATLAS, яка сформувалася біля іншої зорі, досягне найближчої точки до нашої планети. Це лише третій міжзоряний об'єкт, який коли-небудь виявляли астрономи. Після прольоту повз Землю комета назавжди покине Сонячну систему і більше ніколи не повернеться.

Що означає наближення комети?

Максимальне зближення міжзоряної комети з нашою планетою відбулось о восьмій ранку 19 грудня за київським часом. У цей момент відстань між нами складала близько 270 мільйонів кілометрів – майже вдвічі більше, ніж до Сонця. Загрози для Землі космічний гість не становить, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Астрономи вперше помітили таємничий об'єкт на знімках, зроблених у червні 2025 року телескопом ATLAS у Чилі, через що комета й отримала частину своєї назви. Офіційно про відкриття оголосили 1 липня. За попередніми підрахунками, діаметр комети становить від 320 метрів до 5,6 кілометра, а рухається вона зі швидкістю близько 209 тисяч кілометрів на годину.

Цей об'єкт належить до унікальної категорії космічних тіл. На відміну від звичайних комет, які походять з поясу Койпера або хмари Оорта в межах нашої Сонячної системи, 3I/ATLAS прибула з іншої зоряної системи. До неї астрономи виявили лише два міжзоряні об'єкти: 1I/'Oumuamua у 2017 році та 2I/Borisov у 2019 році. Вивчення таких космічних мандрівників дає унікальну можливість дослідити матеріал, який сформувався біля іншої зірки, та дізнатися більше про процеси формування планет за межами Сонячної системи.



Один із найкращих знімків 3I/ATLAS, зроблений 30 листопада / Фото NASA

Чи можна спостерігати комету з Землі?

Зараз комета знаходиться в сузір'ї Лева, неподалік від яскравої зорі Регул. Спостерігати її можна буде ще кілька місяців, хоча з часом вона ставатиме дедалі тьмянішою. Найкращий момент для спостережень – найближча ніч, адже саме тоді відстань буде мінімальною.

Неозброєним оком або звичайним біноклем побачити комету не вдасться. Її яскравість становить 11 зоряну величину, тому навіть у потужний бінокль вона виглядатиме як крихітна розмита цятка, через що її легко можна сплутати із зорею.

Для спостережень знадобиться телескоп діаметром від 30 сантиметрів. Через такий прилад можна розгледіти слабку туманну пляму зеленуватого кольору. Зелений відтінок комета набула через газ двоатомного вуглецю, який виділяється при наближенні до Сонця.



Комета 3I/ATLAS світиться зеленим світлом / Фото Gerald Rhemann, Michael Jäger

Дивіться онлайн-трансляцію

Для тих, хто не має доступу до телескопа, є альтернатива – онлайн-трансляція. Проєкт Virtual Telescope Project проведе безкоштовну пряму трансляцію на YouTube, яка почнеться 20 грудня о 6:00 за київським часом, пише National Geographic. Спостереження проводитимуться за допомогою великих телескопів у італійському місті Манчано. Запис трансляції також буде доступний для перегляду після завершення прямого ефіру.

Власники "розумних" телескопів, таких як Seestar S50, Unistellar eVscope 2, Vaonis Vespera Pro або Celestron Origin, можуть знайти комету через додатки керування цими пристроями.

Також допоможуть мобільні програми-планетарії, як-от Sky Tonight, Sky Guide, Stellarium та SkySafari 7 Pro – усі вони мають 3I/ATLAS у своїх базах даних.

Маємо найновіший знімок комети

Як відомо, NASA продовжує стежити за кометою за допомогою різноманітних інструментів. Космічне агентство нещодавно оприлюднило ультрафіолетові знімки 3I/ATLAS, зроблені космічним апаратом Europa Clipper з відстані близько 164 мільйонів кілометрів.

Цей корабель прямує до Юпітера для вивчення його супутника Європи, але потрапив у вдале положення для спостереження за кометою. Ультрафіолетовий спектрограф апарата провів сім годин спостережень, які допоможуть ученим проаналізувати хімічний склад газів, що виділяє комета.



3I/ATLAS в об'єктиві спектрографа Europa Clipper / Фото NASA/JPL-Caltech/SWRI

Попередні дослідження показали, що 3I/ATLAS багата на лід з вуглекислого газу. Зараз вона віддаляється від Сонця і незабаром покине Сонячну систему назавжди.

Найближче до Юпітера комета пролетить у березні 2026 року, після чого продовжить свою подорож міжзоряним простором.

Що планує наукова спільнота далі?

Міжнародна мережа попередження про астероїди (IAWN) оголосила кампанію спостережень, які почалися ще 27 листопада 2025 року. Вони триватимуть до 27 січня 2026 року й мають на меті удосконалення методів астрометрії комет.

3I/ATLAS здійснить найближче зближення з Юпітером у березні 2026 року, перш ніж продовжити рух у міжзоряний простір, тож можна очікувати нових знімків від Europa Clipper.

Крім того, найближчим часом ми можемо отримати багато знімків від великих наземних та космічних телескопів, які прямо зараз активно фотографують 3I/ATLAS, коли об'єкт перебуває найближче до Землі. Це буквально найкращий час для вивчення.

Спеціалізованих місій або запусків супутників для фотографування 3I/ATLAS не планується. NASA використовує наявну інфраструктуру космічних апаратів для максимального збору даних про цей рідкісний міжзоряний об'єкт, оскільки ми помітили його занадто пізно, щоб спланувати, розробити й запустити якісь нові апарати.