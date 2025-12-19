Комета 3I/ATLAS рекордно приблизилась к Земле 19 декабря: что это значит и какие планы у ученых

Уже сегодня произойдет событие, которого мы с нетерпением ждали в течение последних шести месяцев. Комета 3I/ATLAS, которая сформировалась возле другой звезды, достигнет ближайшей точки к нашей планете. Это лишь третий межзвездный объект, который когда-либо обнаруживали астрономы. После пролета мимо Земли комета навсегда покинет Солнечную систему и больше никогда не вернется.

Что означает приближение кометы?

Максимальное сближение межзвездной кометы с нашей планетой состоялось в восемь утра 19 декабря по киевскому времени. В этот момент расстояние между нами составляло около 270 миллионов километров – почти вдвое больше, чем до Солнца. Угрозы для Земли космический гость не представляет, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Астрономы впервые заметили таинственный объект на снимках, сделанных в июне 2025 года телескопом ATLAS в Чили, из-за чего комета и получила часть своего названия. Официально об открытии объявили 1 июля. По предварительным подсчетам, диаметр кометы составляет от 320 метров до 5,6 километра, а движется она со скоростью около 209 тысяч километров в час.

Этот объект относится к уникальной категории космических тел. В отличие от обычных комет, которые происходят из пояса Койпера или облака Оорта в пределах нашей Солнечной системы, 3I/ATLAS прибыла из другой звездной системы. До нее астрономы обнаружили лишь два межзвездных объекта: 1I/'Oumuamua в 2017 году и 2I/Borisov в 2019 году. Изучение таких космических путешественников дает уникальную возможность исследовать материал, который сформировался у другой звезды, и узнать больше о процессах формирования планет за пределами Солнечной системы.



Один из лучших снимков 3I/ATLAS, сделан 30 ноября / Фото NASA

Можно ли наблюдать комету с Земли?

Сейчас комета находится в созвездии Льва, неподалеку от яркой звезды Регул. Наблюдать ее можно будет еще несколько месяцев, хотя со временем она будет становиться все тусклее. Лучший момент для наблюдений – ближайшая ночь, ведь именно тогда расстояние будет минимальным.

Невооруженным глазом или обычным биноклем увидеть комету не удастся. Ее яркость составляет 11 звездную величину, поэтому даже в мощный бинокль она будет выглядеть как крошечное размытое пятнышко, из-за чего ее легко можно спутать со звездой.

Для наблюдений понадобится телескоп диаметром от 30 сантиметров. Через такой прибор можно разглядеть слабое туманное пятно зеленоватого цвета. Зеленый оттенок комета приобрела из-за газа двухатомного углерода, который выделяется при приближении к Солнцу.



Комета 3I/ATLAS светится зеленым светом / Фото Gerald Rhemann, Michael Jäger

Смотрите онлайн-трансляцию

Для тех, кто не имеет доступа к телескопу, есть альтернатива – онлайн-трансляция. Проект Virtual Telescope Project проведет бесплатную прямую трансляцию на YouTube, которая начнется 20 декабря в 6:00 по киевскому времени, пишет National Geographic. Наблюдения будут проводиться с помощью больших телескопов в итальянском городе Манчано. Запись трансляции также будет доступна для просмотра после завершения прямого эфира.

Владельцы "умных" телескопов, таких как Seestar S50, Unistellar eVscope 2, Vaonis Vespera Pro или Celestron Origin, могут найти комету через приложения управления этими устройствами.

Также помогут мобильные программы-планетарии, например Sky Tonight, Sky Guide, Stellarium и SkySafari 7 Pro – все они имеют 3I/ATLAS в своих базах данных.

Есть новейший снимок кометы

Как известно, NASA продолжает следить за кометой с помощью различных инструментов. Космическое агентство недавно обнародовало ультрафиолетовые снимки 3I/ATLAS, сделанные космическим аппаратом Europa Clipper с расстояния около 164 миллионов километров.

Этот корабль направляется к Юпитеру для изучения его спутника Европы, но попал в удачное положение для наблюдения за кометой. Ультрафиолетовый спектрограф аппарата провел семь часов наблюдений, которые помогут ученым проанализировать химический состав газов, выделяемых кометой.



3I/ATLAS в объективе спектрографа Europa Clipper / Фото NASA/JPL-Caltech/SWRI

Предыдущие исследования показали, что 3I/ATLAS богата льдом из углекислого газа. Сейчас она удаляется от Солнца и вскоре покинет Солнечную систему навсегда.

Ближе всего к Юпитеру комета пролетит в марте 2026 года, после чего продолжит свое путешествие по межзвездному пространству.

Что планирует научное сообщество дальше?

Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN) объявила кампанию наблюдений, которые начались еще 27 ноября 2025 года. Они продлятся до 27 января 2026 года и имеют целью усовершенствование методов астрометрии комет.

3I/ATLAS осуществит ближайшее сближение с Юпитером в марте 2026 года, прежде чем продолжить движение в межзвездное пространство, поэтому можно ожидать новых снимков от Europa Clipper.

Кроме того, ближайшее время мы можем получить много снимков от крупных наземных и космических телескопов, которые прямо сейчас активно фотографируют 3I/ATLAS, когда объект находится ближе всего к Земле. Это буквально лучшее время для изучения.

Специализированных миссий или запусков спутников для фотографирования 3I/ATLAS не планируется. NASA использует имеющуюся инфраструктуру космических аппаратов для максимального сбора данных об этом редком межзвездном объекте, поскольку мы заметили его слишком поздно, чтобы спланировать, разработать и запустить какие-то новые аппараты.