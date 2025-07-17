Це не те що ми думали: міжзоряний об'єкт, що наближається до Землі, виявився чимось загадковим

У липні астрономи зафіксували третій міжзоряний об’єкт за всю історію спостережень, який рухається у напрямку центру Сонячної системи. Його незвичайна траєкторія й розміри, як і загадкове походження, вже викликали гарячі суперечки серед науковців.

Астрономи були приголомшені відкриттям нового міжзоряного об'єкта, який отримав назву 3I/ATLAS. Це лише третій подібний об'єкт, виявлений у Сонячній системі, і він вирізняється вкрай незвичайною траєкторією та високою швидкістю. Деякі вчені вважають, що цей гість може бути майже таким же старим, як і наша галактика Молочний Шлях, тобто його вік у кілька разів більший за Сонце, повідомляє 24 Канал з посиланням на астрофізика Аві Леба.

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Відомий астрофізик з Гарварду, який прославився сміливими гіпотезами щодо об'єктів з-за меж Сонячної системи, пояснив, що для точного визначення природи 3I/ATLAS потрібні нові спостереження.

Разом з тим він не відкинув можливості того, що цей об'єкт міг бути спеціально "запущений" у бік внутрішньої Сонячної системи невідомою цивілізацією. Подібні ідеї Леб уже висував стосовно попереднього міжзоряного об'єкта "Оумуамуа", а також пошуків уламків міжзоряного метеору, що впав у Тихий океан у 2014 році.

У своїй новій роботі Аві Леб звернув увагу, що 3I/ATLAS має аномально високу яскравість, і попередні оцінки вказували на діаметр близько 20 кілометрів. Це у сотні разів більше за розміри "Оумуамуа" (усього близько 100-400 метрів).



Траєкторія об'єкта 3I/ATLAS / Фото Catalina Sky Survey

Леб зазначає, що такі великі міжзоряні астероїди дуже рідкісні – для порівняння, астероїд, який знищив динозаврів, був удвічі менший, а подібні до "Оумуамуа" об'єкти мають врізатися в Землю щороку.

Подальші вимірювання показали відсутність слідів газу або кометного хвоста навколо 3I/ATLAS, що зробило гіпотезу про "звичайну" комету малоймовірною. Втім, Леб уточнює, що остаточні висновки ще попереду – чим ближче об'єкт наблизиться до Сонця, тим яскравішим він має стати. Якщо навколо нього не з'явиться газ та пил, можливо, це буде твердий астероїд, природа якого залишається загадкою.

Аві Леб закликає вчених не нехтувати жодною версією та зберігати відкритість до несподіваних відкриттів. На його думку, сучасна наука не повинна обмежуватись лише підтвердженням уже відомого, а має бути готовою до нових ймовірностей, скільки би їх не викликала дискусій.

Ось що про 3I/ATLAS розповідають науковці – дивіться відео: