NASA відправила астронавтів у капсулу Crew Dragon через ризик аварії на МКС

На Міжнародній космічній станції знову виникли проблеми через багаторічний витік повітря в російському сегменті. Ситуація змусила NASA тимчасово перевести частину екіпажу в режим підвищеної готовності, хоча небезпеку зрештою вдалося уникнути.

Про інцидент повідомляє SpaceNews. Ще 5 червня NASA наказала п'ятьом американським астронавтам на борту Міжнародної космічної станції тимчасово перейти до космічного корабля Crew Dragon і "підготуватися до можливого екстреного розвитку подій".

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Мовиться про чотирьох членів екіпажу місії Crew-12, які перебувають на станції з лютого, а також астронавта NASA Кріса Вільямса, який прибув на орбіту на російському кораблі "Союз" ще у листопаді минулого року.

Близько 9:00 за східним часом США Центр управління польотами в Г'юстоні наказав екіпажу перейти до Crew Dragon і створити так званий "безпечний притулок" на випадок надзвичайної ситуації. Астронавтам навіть не наказували одразу одягати герметичні скафандри, оскільки спочатку ситуацію оцінювали як запобіжний захід.

The Zvezda service module transfer tunnel, known as PrK, has suffered from cracks and leaks for some time, and has been mitigated by Roscosmos as much as possible to date. The cracks have always been a concern that NASA watches very closely. NASA and Roscosmos have been working… — Bethany Stevens (@NASASpox) June 5, 2026

Зрештою російські космонавти відмовилися від найризикованішої частини робіт. Замість втручання в конструкцію вони провели додаткові вимірювання та огляд проблемної ділянки.

У Роскосмосі повідомили, що фахівці виявили два можливі місця витоку. Одне з них космонавти обробили герметиком, а для другого, розташованого на конічній частині відсіку, підготували подальші ремонтні роботи.

Після цього NASA дозволила екіпажу Crew-12 залишити Dragon та повернутися до звичайного розкладу, про що розповіла речниця NASA Бетані Стівенс на своїй сторінці в X.

Що не так з російським модулем?

Причиною тривоги стали роботи, які планували виконати російські космонавти Сергій Кудь-Сверчков і Сергій Мікаєв у відсіку ПрК модуля "Звєзда". Саме ця ділянка вже кілька років залишається джерелом невеликих витоків повітря.

ПрК виконує роль перехідного відсіку між стикувальним вузлом для вантажних кораблів "Прогрес" і рештою модуля "Звєзда". Останніми днями швидкість витоку зросла, особливо під час робіт усередині цього відсіку.

За даними NASA, Роскосмос вирішив провести більш масштабну інспекцію та ремонт. Для цього російська сторона розглядала можливість зрізання одного з конструктивних кронштейнів, щоб отримати доступ до ймовірного місця витоку.

У NASA вважали, що така процедура створює підвищений ризик для конструкції відсіку. Саме тому американське агентство вирішило тимчасово перевести своїх астронавтів у захищене положення всередині корабля Dragon.

Суперечки навколо витоку тривають не перший рік

Проблема з російським модулем залишається однією з найтриваліших технічних загадок МКС. Витік повітря в цьому відсіку фіксують уже кілька років.

На початку 2026 року NASA повідомляла, що після нанесення герметика на тріщини та підозрілі ділянки витік начебто вдалося усунути. У березні виконувач обов'язків заступника адміністратора NASA з космічних операцій Джоел Монтальбано навіть заявив під час слухань у Палаті представників США: "Наразі витоків немає. Вони нанесли герметик, і ми не втрачаємо повітря".

Однак уже наприкінці квітня представники Консультативної ради NASA з питань МКС повідомили, що агентство та Роскосмос досі не дійшли спільної думки щодо причин появи тріщин і реального рівня небезпеки.

Американська сторона також висловлювала занепокоєння тим, що російські партнери не завжди дотримуються узгоджених процедур експлуатації ПрК. Зокрема, NASA наполягала на зниженні тиску в цьому відсіку, коли він не використовується.

Через невизначеність навколо проблеми NASA застосовує додаткові заходи безпеки. Коли люк до ПрК відкритий, астронавти залишаються в американському сегменті станції, а люк між американською та російською частинами МКС закривають.