Об инциденте сообщает SpaceNews. Еще 5 июня NASA приказала пятерым американским астронавтам на борту Международной космической станции временно перейти к космическому кораблю Crew Dragon и "подготовиться к возможному экстренному развитию событий".

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Речь идет о четырех членах экипажа миссии Crew-12, которые находятся на станции с февраля, а также астронавта NASA Криса Уильямса, который прибыл на орбиту на российском корабле "Союз" еще в ноябре прошлого года.

Около 9:00 по восточному времени США Центр управления полетами в Хьюстоне приказал экипажу перейти к Crew Dragon и создать так называемое "безопасное убежище" на случай чрезвычайной ситуации. Астронавтам даже не приказывали сразу надевать герметичные скафандры, поскольку сначала ситуацию оценивали как меру предосторожности.

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В конце концов российские космонавты отказались от самой рискованной части работ. Вместо вмешательства в конструкцию они провели дополнительные измерения и осмотр проблемного участка.

В Роскосмосе сообщили, что специалисты обнаружили два возможных места утечки. Одно из них космонавты обработали герметиком, а для второго, расположенного на конической части отсека, подготовили дальнейшие ремонтные работы.

После этого NASA позволила экипажу Crew-12 покинуть Dragon и вернуться к обычному расписанию, о чем рассказала пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс на своей странице в X.

Что не так с российским модулем?

Причиной тревоги стали работы, которые планировали выполнить российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев в отсеке ПрК модуля "Звезда". Именно этот участок уже несколько лет остается источником небольших утечек воздуха.

ПрК выполняет роль переходного отсека между стыковочным узлом для грузовых кораблей "Прогресс" и остальным модулем "Звезда". В последние дни скорость утечки возросла, особенно во время работ внутри этого отсека.

По данным NASA, Роскосмос решил провести более масштабную инспекцию и ремонт. Для этого российская сторона рассматривала возможность срезания одного из конструктивных кронштейнов, чтобы получить доступ к вероятному месту утечки.

В NASA считали, что такая процедура создает повышенный риск для конструкции отсека. Именно поэтому американское агентство решило временно перевести своих астронавтов в защищенное положение внутри корабля Dragon.

Споры вокруг утечки продолжаются не первый год

Проблема с российским модулем остается одной из самых длительных технических загадок МКС. Утечку воздуха в этом отсеке фиксируют уже несколько лет.

В начале 2026 года NASA сообщала, что после нанесения герметика на трещины и подозрительные участки утечку вроде бы удалось устранить. В марте исполняющий обязанности заместителя администратора NASA по космическим операциям Джоэл Монтальбано даже заявил во время слушаний в Палате представителей США: "Сейчас утечек нет. Они нанесли герметик, и мы не теряем воздух".

Однако уже в конце апреля представители Консультативного совета NASA по вопросам МКС сообщили, что агентство и Роскосмос до сих пор не пришли к общему мнению относительно причин появления трещин и реального уровня опасности.

Американская сторона также выражала обеспокоенность тем, что российские партнеры не всегда придерживаются согласованных процедур эксплуатации ПрК. В частности, NASA настаивала на снижении давления в этом отсеке, когда он не используется.

Из-за неопределенности вокруг проблемы NASA применяет дополнительные меры безопасности. Когда люк к ПрК открыт, астронавты остаются в американском сегменте станции, а люк между американской и российской частями МКС закрывают.