На Міжнародній космічній станції поселився штучний інтелект – що він там робитиме

На Міжнародній космічній станції (МКС) успішно розгорнули генеративний штучний інтелект (ШІ), який працює на оновленій конфігурації сервера HPE. Він призначений для допомоги екіпажу та первинної обробки даних, зібраних на борту станції.

Американська компанія Booz Allen Hamilton, що спеціалізується на розвідці та контррозвідці в сфері електронних послуг, ще у січні поставила на МКС велику мовну модель (LLM), яка працює на серверах HPE Edgeline EL4000 x86 з одним графічним процесором і HPE DL360 Gen10.

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Платформа оснащена 130-терабайтним SSD-накопичувачем від KIOXIA розширює можливості збору та обробки даних. Очікується, що система зменшить обсяг даних, що передаються на Землю, до 30 000 разів, оскільки комп'ютер МКС тепер надсилатиме здебільшого готову аналітику та результати, а не необроблені дані.

Генеративний ШІ в космосі – це справді нова межа, і ця можливість відкриває потенціал генеративного ШІ на орбіті для інтеграції та розробки критично важливих для місії рішень,

– заявили в Booz Allen Hamilton.

Розроблена трохи більше ніж за вісім тижнів, модель ШІ допоможе екіпажам на передовій, ефективно надаючи необхідну інформацію, розуміючи завдання і вирішуючи складні проблеми за допомогою обробки природної мови.