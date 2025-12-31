Армія США почала встановлювати лазерну зброю на звичайні автівки, щоб зробити її мобільною

AeroVironment передала армії США дві нові лазерні протидронові системи LOCUST потужністю 20 кВт, встановлені на легких тактичних машинах JLTV. Це друга версія мобільних лазерних установок, які стали легшими, потужнішими та здатними знищувати повітряні цілі на відстані кількох кілометрів.

Чим нова лазерна система відрізняється від попередньої?

Енергетична зброя поступово переходить від великих стаціонарних установок до компактних мобільних платформ. Нові системи LOCUST (Laser-Oriented Counter-UAS System) представляють другу генерацію армійської програми AMP-HEL. Їх доставили до Управління швидких можливостей і критичних технологій армії США, пише 24 Канал з посиланням на New Atlas.

Перші прототипи цих лазерних установок передали військовим у вересні 2025 року – тоді їх змонтували на легких тактичних машинах Infantry Squad Vehicle виробництва General Motors Defense. Нова партія встановлена на більш захищених транспортних засобах JLTV від компанії Oshkosh.

Друга версія LOCUST зберегла потужність 20 кіловатів, але отримала низку покращень. Інженери збільшили потужність випромінювача, що підвищило летальність системи на більших дистанціях.

Точна дальність ураження залишається секретною, проте відомо, що вона сягає щонайменше кількох кілометрів.

Систему можна привести в готовність за 15 хвилин. Вона має модульну відкриту архітектуру, яка спрощує обслуговування та ремонт. Одне з найважливіших удосконалень – це система виявлення та супроводження цілей із поворотним механізмом, здатним обертатися на 360 градусів зі швидкістю 100 градусів за секунду.

Розробники стверджують, що платформа надзвичайно стабільна, а керувати всією установкою може одна людина за допомогою стандартного ігрового контролера Xbox.

Системи спрямованої енергії від AeroVironment розроблені таким чином, що швидко інтегруватися армійською архітектурою управління та контролю, забезпечуючи критично важливі можливості протидії безпілотникам для захисту солдатів і активів у широкому діапазоні місій та умов.

Досвід використання

Попередники цих систем – установки P-HEL (Palletized-High Energy Laser) – вже понад три роки перебувають у бойовому розгортанні за межами США. Ці прототипи продемонстрували високий рівень оперативної готовності та успішно виконували завдання із захисту від безпілотників у реальних бойових умовах.

Системи з лазерами LOCUST активно захищали військовослужбовців, союзників США та критичну інфраструктуру від повітряних загроз, зазначає AeroVironment на своєму сайті.

Що кажуть розробники?

Мері Клум, президентка підрозділу космічних, кібернетичних і спрямованих енергетичних систем AeroVironment, підкреслила, що компанія продовжить розробляти перевірені й ефективні модульні лазерні системи озброєння. Вона зазначила, що LOCUST – це економічно ефективне, міцне, точне та масштабоване рішення, яке протидіє безпілотним загрозам на передовій.

Джон Геріті, віцепрезидент підрозділу спрямованої енергії AeroVironment, відзначив, що напрямна енергія більше не є концепцією майбутнього – це перевірена технологія захисту. Завдяки можливостям виявлення цілей, їхнього супроводження та точного контролю променя військові отримали простий у використанні, надійний інструмент проти реальних загроз сучасної війни.