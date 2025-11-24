Чим унікальна система DragonFire і як вона змінить баланс сил?

Міністерство оборони Великої Британії провело серію випробувань лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW) під назвою DragonFire на полігоні в Шотландії. Результати тестів підтвердили здатність системи ефективно перехоплювати повітряні об'єкти на великих відстанях. Згідно з офіційними даними, лазер успішно вразив дрони, що рухалися зі швидкістю до 650 кілометрів на годину. Це приблизно вдвічі перевищує максимальну швидкість болідів "Формули-1", що свідчить про високу реакцію та потужність установки, пише 24 Канал з посиланням на Futurism.

Особливу увагу розробники звертають на неймовірну точність наведення променя. Система здатна влучити в об'єкт розміром з монету на відстані одного кілометра. Це означає можливість перехоплення як великих БПЛА, на кшталт "шахедів", так і дрібних розвідників, які не несуть на собі вибухівку.

DragonFire дозволяє виводити з ладу критичні вузли дронів, не витрачаючи зайвої енергії. Це особливо важливо в умовах, коли засоби ураження стають все дешевшими у виробництві. Економічна ефективність в цілому є головною перевагою DragonFire. Вартість одного пострілу цим лазером оцінюється приблизно в 13 доларів (близько 10 фунтів стерлінгів).

Це створює разючий контраст із традиційними методами протиповітряної оборони, де одна ракета може коштувати сотні тисяч доларів, а іноді й мільйони, тоді як знищують вони дешеві дрони, зібрані з доступних компонентів. Така асиметрія витрат робить тривалу оборону економічно виснажливою.

Як пройшли випробування DragonFire: дивіться відео

Що планують далі?

Розробкою займається європейський оборонний консорціум MBDA. Успішність випробувань спонукала британське міністерство укласти з ним новий контракт на суму 413,7 мільйона доларів. Мета угоди – довести технологію до серійного виробництва й встановити лазерні комплекси на кораблях Королівського флоту вже до 2027 року.

Це значний крок уперед, адже раніше бойові лазери вважалися надто складними в обслуговуванні та ненадійними для реальних бойових умов. Сучасні інженерні рішення дозволили зробити їх більш витривалими й потужними.

Військові експерти наголошують, що поява такої зброї є своєчасною. Війна в Україні яскраво продемонструвала, як масове використання недорогих БПЛА може змінити тактику бойових дій, дозволяючи виконувати широкий спектр завдань – від розвідки до точкових ударів. Традиційні засоби, такі як сіткомети або стрілецька зброя, не завжди ефективні проти роїв дронів, тоді як потужний лазерний промінь може стати вирішальним фактором у захисті об'єктів та особового складу, пропонуючи дешеву та нескінченну "амуніцію", допоки є джерело живлення. Оскільки лазер влучає зі швидкістю світла, яким би швидким не був дрон, DragonFire буде здатен його перехопити.