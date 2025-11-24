Чем уникальна система DragonFire и как она изменит баланс сил?

Министерство обороны Великобритании провело серию испытаний лазерного оружия направленной энергии (LDEW) под названием DragonFire на полигоне в Шотландии. Результаты тестов подтвердили способность системы эффективно перехватывать воздушные объекты на больших расстояниях. Согласно официальным данным, лазер успешно поразил дроны, двигавшиеся со скоростью до 650 километров в час. Это примерно вдвое превышает максимальную скорость болидов "Формулы-1", что свидетельствует о высокой реакции и мощность установки, пишет 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Особое внимание разработчики обращают на невероятную точность наведения луча. Система способна попасть в объект размером с монету на расстоянии одного километра. Это означает возможность перехвата как крупных БПЛА, вроде "шахедов", так и мелких разведчиков, которые не несут на себе взрывчатку.

DragonFire позволяет выводить из строя критические узлы дронов, не тратя лишней энергии. Это особенно важно в условиях, когда средства поражения становятся все дешевле в производстве. Экономическая эффективность в целом является главным преимуществом DragonFire. Стоимость одного выстрела этим лазером оценивается примерно в 13 долларов (около 10 фунтов стерлингов).

Это создает разительный контраст с традиционными методами противовоздушной обороны, где одна ракета может стоить сотни тысяч долларов, а иногда и миллионы, тогда как уничтожают они дешевые дроны, собранные из доступных компонентов. Такая асимметрия расходов делает длительную оборону экономически изнурительной.

Что планируют дальше?

Разработкой занимается европейский оборонный консорциум MBDA. Успешность испытаний побудила британское министерство заключить с ним новый контракт на сумму 413,7 миллиона долларов. Цель соглашения – довести технологию до серийного производства и установить лазерные комплексы на кораблях Королевского флота уже к 2027 году.

Это значительный шаг вперед, ведь раньше боевые лазеры считались слишком сложными в обслуживании и ненадежными для реальных боевых условий. Современные инженерные решения позволили сделать их более выносливыми и мощными.

Военные эксперты отмечают, что появление такого оружия является своевременным. Война в Украине ярко продемонстрировала, как массовое использование недорогих БПЛА может изменить тактику боевых действий, позволяя выполнять широкий спектр задач – от разведки до точечных ударов. Традиционные средства, такие как сеткометы или стрелковое оружие, не всегда эффективны против роев дронов, тогда как мощный лазерный луч может стать решающим фактором в защите объектов и личного состава, предлагая дешевую и бесконечную "амуницию", пока есть источник питания. Поскольку лазер попадает со скоростью света, каким бы бы быстрым ни был дрон, DragonFire будет способен его перехватить.