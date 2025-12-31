Армия США начала устанавливать лазерное оружие на обычные автомобили, чтобы сделать его мобильным

AeroVironment передала армии США две новые лазерные противодронные системы LOCUST мощностью 20 кВт, установленные на легких тактических машинах JLTV. Это вторая версия мобильных лазерных установок, которые стали легче, мощнее и способны уничтожать воздушные цели на расстоянии нескольких километров.

Чем новая лазерная система отличается от предыдущей?

Энергетическое оружие постепенно переходит от больших стационарных установок к компактным мобильным платформам. Новые системы LOCUST (Laser-Oriented Counter-UAS System) представляют вторую генерацию армейской программы AMP-HEL. Их доставили в Управление быстрых возможностей и критических технологий армии США.

Первые прототипы этих лазерных установок передали военным в сентябре 2025 года – тогда их смонтировали на легких тактических машинах Infantry Squad Vehicle производства General Motors Defense. Новая партия установлена на более защищенных транспортных средствах JLTV от компании Oshkosh.

Вторая версия LOCUST сохранила мощность 20 киловатт, но получила ряд улучшений. Инженеры увеличили мощность излучателя, что повысило летальность системы на больших дистанциях.

Точная дальность поражения остается секретной, однако известно, что она достигает не менее нескольких километров.

Систему можно привести в готовность за 15 минут. Она имеет модульную открытую архитектуру, которая упрощает обслуживание и ремонт. Одно из важнейших усовершенствований – это система обнаружения и сопровождения целей с поворотным механизмом, способным вращаться на 360 градусов со скоростью 100 градусов в секунду.

Разработчики утверждают, что платформа чрезвычайно стабильна, а управлять всей установкой может один человек с помощью стандартного игрового контроллера Xbox.

Системы направленной энергии от AeroVironment разработаны таким образом, что быстро интегрироваться армейской архитектурой управления и контроля, обеспечивая критически важные возможности противодействия беспилотникам для защиты солдат и активов в широком диапазоне миссий и условий.

Опыт использования

Предшественники этих систем – установки P-HEL (Palletized-High Energy Laser) – уже более трех лет находятся в боевом развертывании за пределами США. Эти прототипы продемонстрировали высокий уровень оперативной готовности и успешно выполняли задачи по защите от беспилотников в реальных боевых условиях.

Системы с лазерами LOCUST активно защищали военнослужащих, союзников США и критическую инфраструктуру от воздушных угроз, отмечает AeroVironment на своем сайте.

Что говорят разработчики?

Мэри Клум, президент подразделения космических, кибернетических и направленных энергетических систем AeroVironment, подчеркнула, что компания продолжит разрабатывать проверенные и эффективные модульные лазерные системы вооружения. Она отметила, что LOCUST – это экономически эффективное, прочное, точное и масштабируемое решение, которое противодействует беспилотным угрозам на передовой.

Джон Герити, вице-президент подразделения направленной энергии AeroVironment, отметил, что направленная энергия больше не является концепцией будущего – это проверенная технология защиты. Благодаря возможностям обнаружения целей, их сопровождения и точного контроля луча военные получили простой в использовании, надежный инструмент против реальных угроз современной войны.