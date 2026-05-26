Мережею гуляє фейк про відключення зв'язку: коли його нібито мали вимикати й чому це брехня

Останніми днями український сегмент інтернету сколихнула новина про радикальні зміни в роботі мобільних операторів. Користувачі активно поширюють інформацію про нову законодавчу ініціативу, яка може суттєво вплинути на повсякденне життя мільйонів громадян. Однак усе це виявилося неправдою.

Увага, фейк

В українському інформаційному просторі почала стрімко поширюватися інформація про нібито прийняття "закону №395/2026". Згідно з повідомленнями, які масово розповсюджуються у соціальних мережах, цей документ нібито зобов'язує мобільних операторів повністю припиняти надання послуг зв'язку під час оголошення повітряних тривог. Такі новини викликали неабияке занепокоєння серед населення, оскільки доступ до мережі є критично важливим для отримання оперативних сповіщень про небезпеку та координації дій з близькими, пише 24 Канал.

Дивіться також 18-річний українець зламав американський онлайн-магазин: тисячі жертв і купа втрачених грошей

Проте, як з'ясувалося, ці повідомлення не мають під собою жодного реального підґрунтя. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України офіційно спростував ці чутки у своєму телеграм-каналі:

Ця інформація не відповідає дійсності,

– прокоментували у ЦПД.

Аналіз ситуації показує, що автори фейку використали маніпулятивну тактику, апелюючи до реально існуючих номерів документів, але повністю викривлюючи їхній зміст. Насправді нормативні акти з таким номером існують, проте вони регулюють зовсім інші сфери державного життя:

Постанова Уряду та Указ Президента з номером "395/2026" стосуються зовсім інших питань і не мають жодного стосунку до регулювання сфери телекомунікацій,

– підкреслили експерти Центру протидії дезінформації.

Важливо розуміти, що в умовах воєнного стану стабільна робота телекомунікаційних мереж є одним із пріоритетів національної безпеки. Мобільний зв'язок дозволяє громадянам користуватися цифровими картами укриттів, отримувати push-сповіщення від застосунку "Повітряна тривога" й підтримувати контакт із рятувальними службами.

Будь-яке навмисне обмеження зв'язку з боку держави під час обстрілів було б контрпродуктивним і лише збільшило б ризики для цивільного населення.

Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного звʼязку під час повітряних тривог не ухвалювалося,

– підсумували у Центрі протидії дезінформації.

Подібні інформаційні вкиди часто мають на меті спровокувати панічні настрої та дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні. Це не перший випадок, коли невідомі, за якими, очевидно, стоїть Росія, намагаються налякати українців обмеженнями базових послуг. Наприклад, раніше вже фіксувалися фейки про нібито повне відключення електроенергії в окремих регіонах, які також були спростовані компетентними органами.

Фахівці закликають користувачів дотримуватися правил інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам. Перед тим як поширювати резонансну новину про нові "закони", варто перевірити її на офіційних порталах Верховної Ради чи Кабінету Міністрів України.

Наразі жодних змін у правилах роботи мобільного зв'язку під час загроз не передбачено, а оператори продовжують працювати у штатному режимі, забезпечуючи сталий доступ до мережі по всій країні.