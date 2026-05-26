Внимание, фейк

В украинском информационном пространстве начала стремительно распространяться информация о якобы принятии "закона №395/2026". Согласно сообщениям, которые массово распространяются в социальных сетях, этот документ якобы обязывает мобильных операторов полностью прекращать предоставление услуг связи при объявлении воздушных тревог. Такие новости вызвали большое беспокойство среди населения, поскольку доступ к сети является критически важным для получения оперативных уведомлений об опасности и координации действий с близкими, пишет 24 Канал.

Однако, как выяснилось, эти сообщения не имеют под собой никакого реального основания. Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины официально опроверг эти слухи в своем телеграмм-канале:

Эта информация не соответствует действительности,

– прокомментировали в ЦПД.

Анализ ситуации показывает, что авторы фейка использовали манипулятивную тактику, апеллируя к реально существующим номерам документов, но полностью искажая их содержание. На самом деле нормативные акты с таким номером существуют, однако они регулируют совсем другие сферы государственной жизни:

Постановление Правительства и Указ Президента с номером "395/2026" касаются совсем других вопросов и не имеют никакого отношения к регулированию сферы телекоммуникаций,

– подчеркнули эксперты Центра противодействия дезинформации.

Важно понимать, что в условиях военного положения стабильная работа телекоммуникационных сетей является одним из приоритетов национальной безопасности. Мобильная связь позволяет гражданам пользоваться цифровыми картами укрытий, получать push-оповещения от приложения "Воздушная тревога" и поддерживать контакт со спасательными службами.

Любое намеренное ограничение связи со стороны государства во время обстрелов было бы контрпродуктивным и только увеличило бы риски для гражданского населения.

Никаких законов или постановлений об ограничении мобильной связи во время воздушных тревог не принималось,

– подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Подобные информационные вбросы часто имеют целью спровоцировать панические настроения и дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране. Это не первый случай, когда неизвестные, за которыми, очевидно, стоит Россия, пытаются напугать украинцев ограничениями базовых услуг. Например, ранее уже фиксировались фейки о якобы полном отключении электроэнергии в отдельных регионах, которые также были опровергнуты компетентными органами.

Специалисты призывают пользователей соблюдать правила информационной гигиены и доверять только официальным источникам. Перед тем как распространять резонансную новость о новых "законах", стоит проверить ее на официальных порталах Верховной Рады или Кабинета Министров Украины.

Сейчас никаких изменений в правилах работы мобильной связи во время угроз не предусмотрено, а операторы продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая устойчивый доступ к сети по всей стране.