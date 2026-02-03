Археологи дізналися, де варто шукати втрачене поховання легендарного воєначальника вікінгів

На північному заході Англії виявили пагорб, який може бути пов’язаний з однією з найзагадковіших постатей епохи вікінгів. Нові дані з археології та середньовічних текстів знову актуалізували питання про місце поховання воєначальника, чия смерть залишила більше питань, ніж відповідей.

Де похований Івар Безкостний?

Понад тисячу років історики та археологи не можуть встановити, де саме був похований Івар Безкостний – один із найвпливовіших лідерів епохи вікінгів. Тепер увагу дослідників привернув великий курган на узбережжі Камбрії, що височіє над Ірландським морем. Археолог Стів Дікінсон вважає, що саме під цим пагорбом може ховатися корабельне поховання легендарного ватажка, пише Arkeonews.

Курган згадується у середньовічних джерелах під назвою Coningeshou, що зазвичай перекладають як "Королівський пагорб". Його розміри вражають – приблизно 60 метрів у діаметрі та близько 6 метрів заввишки. Такі параметри добре відповідають елітним похованням вікінгів, відомим у Скандинавії та Північній Європі.

Дікінсон наголошує, що розташування кургану біля моря не випадкове. Для вікінгів узбережжя було ключовим елементом світогляду, торгівлі та війни. Саме там найчастіше ховали правителів і воєначальників, яких асоціювали з морською силою та подорожами між світами.

Додаткову вагу гіпотезі надає навколишній ландшафт. Поруч із головним курганом розташовані десятки менших насипів – за підрахунками, близько 39. За аналогіями з іншими відомими некрополями вікінгів, такі супутні поховання могли належати дружинникам, родичам або воїнам з особистої охорони правителя.

Розкопки поки що не проводилися, однак у місцевості вже зафіксували знахідки, характерні для знатного середовища вікінгів. Йдеться про масивні залізні заклепки від кораблів та свинцеві гирі, які використовували для зважування срібла у грошовій системі того часу. Самі по собі ці артефакти не доводять існування корабельного поховання, але добре вписуються в контекст можливого похорону правителя.



У цьому районі вже були знайдені металеві корабельні заклепки / Фото Steve Dickinson

Ким був Івар Безкостний?

Івар Безкостний був ключовою фігурою IX століття, пише BBC. Його пов’язують із Великим язичницьким військом, яке спустошувало англосаксонські королівства, а також із захопленням Йорка та формуванням Дубліна як потужного скандинавського центру.

Походження його прізвиська "Безкостний" досі викликає суперечки. Одні дослідники припускають рідкісне захворювання кісток, інші говорять про метафоричне значення, пов’язане з гнучкістю, ритуалами або морськими навичками.

Підтверджене поховання могло б дати унікальну можливість перевірити ці версії науково, якщо людські рештки виявляться добре збереженими. Водночас навіть у разі відкриття корабля остаточно довести, що він належить саме Івару, буде складно без написів або надійних генетичних маркерів.

Дослідженню бути

Найближчим часом археологи планують провести геофізичне сканування кургану, щоб з’ясувати, чи є під землею структура, схожа на корпус корабля. Якщо гіпотеза підтвердиться, це може стати першим монументальним корабельним похованням вікінгів, знайденим у Великій Британії, та суттєво змінити уявлення про скандинавську присутність на заході Англії.