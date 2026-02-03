Где похоронен Ивар Бескостный?

Более тысячи лет историки и археологи не могут установить, где именно был похоронен Ивар Бескостный – один из самых влиятельных лидеров эпохи викингов. Теперь внимание исследователей привлек большой курган на побережье Камбрии, возвышающийся над Ирландским морем. Археолог Стив Дикинсон считает, что именно под этим холмом может скрываться корабельное захоронение легендарного предводителя, пишет Arkeonews.

Смотрите также Кто построил египетские пирамиды: доказательства свидетельствуют о существовании сооружений еще 25 тысяч лет назад

Курган упоминается в средневековых источниках под названием Coningeshou, что обычно переводят как "Королевский холм". Его размеры впечатляют – примерно 60 метров в диаметре и около 6 метров в высоту. Такие параметры хорошо соответствуют элитным захоронением викингов, известным в Скандинавии и Северной Европе.

Дикинсон отмечает, что расположение кургана у моря не случайно. Для викингов побережье было ключевым элементом мировоззрения, торговли и войны. Именно там чаще всего хоронили правителей и военачальников, которых ассоциировали с морской силой и путешествиями между мирами.

Дополнительный вес гипотезе придает окружающий ландшафт. Рядом с главным курганом расположены десятки меньших насыпей – по подсчетам, около 39. По аналогиям с другими известными некрополями викингов, такие сопутствующие захоронения могли принадлежать дружинникам, родственникам или воинам из личной охраны правителя.

Раскопки пока не проводились, однако в местности уже зафиксировали находки, характерные для знатной среды викингов. Речь идет о массивных железных заклепках от кораблей и свинцовых гирях, которые использовали для взвешивания серебра в денежной системе того времени. Сами по себе эти артефакты не доказывают существование корабельного захоронения, но хорошо вписываются в контекст возможных похорон правителя.



В этом районе уже были найдены металлические корабельные заклепки / Фото Steve Dickinson

Кем был Ивар Бескостный?

Ивар Бескостный был ключевой фигурой IX века, пишет BBC. Его связывают с Великим языческим войском, которое опустошало англосаксонские королевства, а также с захватом Йорка и формированием Дублина как мощного скандинавского центра.

Происхождение его прозвища "Бескостный" до сих пор вызывает споры. Одни исследователи предполагают редкое заболевание костей, другие говорят о метафорическом значении, связанное с гибкостью, ритуалами или морскими навыками.

Подтвержденное захоронение могло бы дать уникальную возможность проверить эти версии научно, если человеческие останки окажутся хорошо сохранившимися. В то же время даже в случае открытия корабля окончательно доказать, что он принадлежит именно Ивару, будет сложно без надписей или надежных генетических маркеров.

Смотрите также Большой и необычный: археологи нашли древнеримский некрополь с кучей артефактов

Исследованию быть

В ближайшее время археологи планируют провести геофизическое сканирование кургана, чтобы выяснить, есть ли под землей структура, похожая на корпус корабля. Если гипотеза подтвердится, это может стать первым монументальным корабельным захоронением викингов, найденным в Великобритании, и существенно изменить представление о скандинавском присутствии на западе Англии.