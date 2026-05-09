Чому рис не врятує мокрий смартфон – популярний міф виявився помилкою

Порада покласти мокрий телефон у рис давно стала частиною інтернет-культури. Але фахівці попереджають – цей метод не лише майже не допомагає, а іноді може пошкодити пристрій ще сильніше.

Якщо смартфон випадково падає у воду, більшість людей діє майже автоматично – вимикає пристрій і засипає його рисом. Цей спосіб роками передавався як "народний лайфхак", який нібито витягує вологу з корпусу. Проте на практиці все значно складніше. Про це пише BGR.

Дивіться також Цього чекали 10 років: Google нарешті дозволить видаляти найдратівливіший елемент Android

Чому рис не працює так, як усі думають?

Експерти пояснюють, що рис не здатний ефективно прибрати рідину з внутрішніх компонентів смартфона. Ба більше, дрібний пил і крохмальні частинки можуть потрапити всередину корпусу та осісти на контактах, портах або інших елементах електроніки.

Компанія Apple також офіційно рекомендує не використовувати рис для сушіння iPhone після контакту з водою. Виробник застерігає, що сторонні частинки можуть пошкодити пристрій або ускладнити його роботу.

Фахівці також не радять використовувати ватні палички, фен чи балони зі стисненим повітрям. Гаряче повітря може перегріти компоненти, а сильний потік – проштовхнути воду ще глибше всередину смартфона.

Що робити одразу після потрапляння води?

Сучасні смартфони часто мають захист від води, але це не означає повну невразливість. Навіть водостійкі моделі можуть постраждати, особливо якщо пристрій тривалий час перебував у рідині або контактував із морською водою, соком чи солодкими напоями.

Після потрапляння у воду головне завдання – якомога швидше вимкнути смартфон. Саме електрика у поєднанні з вологою найчастіше призводить до короткого замикання.

Потім потрібно:

обережно витерти корпус тканиною або рушником;

дістати SIM-картку;

якщо конструкція дозволяє – зняти задню кришку та витягнути акумулятор;

тримати смартфон вертикально портами вниз;

легенько постукати по боках, щоб зайва рідина витекла.

Після цього пристрій рекомендують залишити у сухому добре провітрюваному місці.

Найбільша небезпека – не вода, а корозія

За словами експертів, головна проблема після контакту з рідиною – не сама вода, а корозія, яка поступово руйнує електронні компоненти.

Особливо небезпечною є морська вода через високий вміст солі. Хлорована вода з басейну теж може спричинити серйозні пошкодження. Навіть солодкі напої здатні залишати липкі залишки, які окислюють контакти.

Саме тому деякі смартфони можуть працювати одразу після падіння у воду, але виходять з ладу через кілька днів або тижнів.

У матеріалі згадується кілька випадків, коли iPhone знаходили під водою навіть через рік після втрати, і пристрої залишались працездатними. Один із iPhone X провів у морі близько восьми годин і не отримав критичних пошкоджень.

Чому спирт вважають кращим рішенням?

Фахівці ifixit рекомендують використовувати ізопропіловий спирт концентрацією близько 90%. Він допомагає витісняти воду, очищує залишки бруду та зменшує ризик корозії.

Для цього смартфон доводиться розбирати, що є складною процедурою для більшості користувачів. Експерти радять акуратно очистити внутрішні компоненти м'якою зубною щіткою, змоченою у спирті, після чого залишити пристрій висихати. Втім, такий метод підходить не всім, оскільки сучасні смартфони часто мають складну конструкцію, а самостійне розбирання може призвести до втрати гарантії або додаткових пошкоджень.

Саме тому для більшості користувачів найкращим рішенням після контакту телефону з водою залишається швидке вимкнення пристрою та звернення до сервісного центру, а не експерименти з рисом чи феном.